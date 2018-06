Fernandinho se pasó de vueltas y literalmente fue en busca del balón con una patada voladora durante el amistoso internacional Brasil vs Croacia que se disputó en el estadio Anfield con miras a Rusia 2018 .



Sobre los 40 minutos un despeje fue disputado entre Fernandinho y el croata Vrsaljko. No obstante, la pierna en alto del brasileño fue terrible, mientras su marcador fue a impactarla con la cabeza.



La consecuencia de la jugada fue terrible pero pudo ser peor. Fernandinho impactó a Vrsaljko pero no de manera frontal. Sin embargo, el defensa fue atendido debido a que sufrió el corte de su cabeza y luego salió del terreno para ser atendido por el cueropo médico de Croacia. Regresó al campo con una impresionante venda.



Otro detalle resaltaste del Brasil vs Croacia fue el retorno de Neymar a las canchas luego de tres meses de ausencia debido a una prolongada lesión. El astro ingresó por Fernandinho en el segundo tiempo.

Así fue la terrible patada de Fernandinho:

Brasil vs Croacia: Fernandinho y su terrible patada voladora que le rompió la cabeza a rival | FOTOS | VIDEO | Rusia 2018

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook , Twitter , y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.