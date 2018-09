Brasil vs Estados Unidos EN VIVO EN DIRECTO Univisión y beIN Sports Con Neymar TV ONLINE amistoso FIFA

Brasil vs Estados Unidos EN VIVO. La 'Canarinha' visita este viernes a los 'Los Yankees' en el MetLife Stadium de New Jersey en amistoso internacional. El partido arrancará a las 6:30 p.m. (hora peruana) por Univisión y beIN Sports.



¿Vas a seguir el Brasil vs Estados Unidos vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más.



Luego de su dura eliminación del Mundial Rusia 2018, Brasil de Tité buscará voltear la página para meterse de lleno en su preparación de cara a la Copa América 2019, donde serán los anfitriones.

Con Neymar y Coutinho a la cabeza, Brasil irá por un triunfo ante un renovado Estados Unidos. No cabe duda que el encuentro será muy atractivo para los hinchas que acudan al reciento deportivo de New Jersey.



Por otro lado, en Brasil resaltan las ausencias de jugadores como Marcelo, Miranda y Gabriel Jesús. Al parecer, Tité quiere probar otros jugadores.

Brasil vs Estados Unidos: Alineaciones probables



Brasil: Alisson; Fabinho, Marquinhos, Silva, Luis; Casemiro, Costa, Coutinho, Fred; Neymar, Firmino.



Estados Unidos: Zackary; Yedlin, Miazga, Brooks, Lichaj; McKennie, Acosta, Arriola, Green; Wood, Zardes.