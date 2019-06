Brasil vs Honduras: EN VIVO Se enfrentan en el último partido amistoso previo a la Copa América

Brasil vs Honduras : EN VIVO ONLINE TV El cuadro de la Canarinha enfrenta a la Bicolor este domingo en el estadio José Pinheiro Borda de Porto Alegre en partido amistoso internacional por fecha FIFA como preparación para la Copa América 2019. Sin Neymar, Brasil busca reacomodar su juego y equipo ante Honduras. (2:00 p.m. hora peruana) (TV: Globo TV para los brasileños) (TV: TSI Televicentro para hondureños)



El partido Brasil vs Honduras será el único y último amistoso de preparación, sin Neymar, previo a la Copa América en la que la Canarinha es anfitrión con la obligación de tentar por el título. El crack de PSG fue desconvocado por lesión y en su reemplazo fue llamado Willian del Chelsea.



En la previa del Brasil vs Honduras, la Canarinha sostiene una racha de nueve partidos sin perder (con un solo empate) y no pierde, hace más de un año, desde el Mundial Rusia 2018 cuando enfrentó a Bélgica (1-2) en cuartos de final. La Canarinha venció 2-0 a Qatar, en el duelo que se sintió de gravedad Neymar a los 21 minutos de juego.



En cambio, el seleccionado de la 'Garra Catracha', llega al duelo Brasil vs Honduras con tres partidos seguidos sin ganar: dos empates ante Ecuador (0-0) y Paraguay (1-1) este año y una derrota ante Chile. El último encuentro que ganó fue ante Panamá (1-0) en noviembre del 2018.



La participación de la Canarinha en su Copa América, fue ensombrecida por la ausencia de la estrella Neymar y además, el escándalo tras la acusación de violación por una modelo brasileña. El equipo del técnico Tite está tocado y aspira a concentrarse en el torneo continental.

Gol de Gabriel Jesús.

Para el encuentro Brasil vs Honduras y con miras al funcionamiento de un nuevo equipo sin Neymar, se espera la inclusión de Roberto Firmino en el medio campo y a la espera de la puesta a punto del reemplazante del '10', Willian, que fue convocado de emergencia mientras disfrutaba de sus vacaciones. Otra opción en el once de Tite sería Ederson.



El técnico Fabián Coito esperará la recuperación de Andy Najar para el choque Brasil vs Honduras, pero la premisa es no arriesgar a pocos días del debut en la Copa de Oro. La 'H' debuta ante Jamaica en el Grupo C, que comparte con El Salvador y Curazao.

Alineaciones posibles del Brasil vs Honduras:



Brasil: Ederson; Daniel Alves, Marquinhos, Miranda, Filipe Luís; Casemiro, Arthur, Philippe Coutinho; Roberto Firmino, Richarlison y Gabriel Jesús.

Honduras : Luis López; Brian Beckeles, Henry Figueroa, Maynor Figueroa, Emilio Izaguirre; Luis Garrido, Rigoberto Rivas, Alexander López, Michael Chirinos; Alberth Elis y Roger Rojas.

