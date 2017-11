Brasil vs Inglaterra: EN VIVO EN DIRECTO ver ESPN TV ONLINE amistoso en Wembley

Brasil vs Inglaterra: EN VIVO EN DIRECTO. La 'Canarinha' visita este martes a los ingleses en el mítico estadio Wembley de Londres en amistoso internacional. El partido arrancará a las 3:00 p.m. (hora peruana) y será transmitido por ESPN.



Brasil e Inglaterra protagonizarán uno de los partidos más atractivos del martes, pues ambas selecciones siempre han sido consideradas potencias mundiales en este hermoso deporte que es el fútbol.



¿Lo vas a seguir por Internet? Trome.pe. te traerá todas las incidencias del Brasil vs Inglaterra que se jugará en tierras inglesas. Videos, goles, mejores jugadas, polémicas y más.



Este Brasil de Tité presentará a sus mejores jugadores para visitar a Inglaterra. Neymar, Philippe Coutinho y Gabriel Jesús, son algunas de las figuras que estarán desde el arranque.



Brasil viene de golear 3-1 a Japón con goles de Neymar, Marcelo y Gabriel Jesús. Mientras que Inglaterra llega de un empate a cero con Alemania. ¿Quién ganará este cotejo?



Ojo que Inglaterra sufrió algunas bajas para el choque con Brasil. Ellon son: Kane, Alli, Henderson, Butland, Winks o Sterling. Igual, tienen piezas para hacerle frente a los brasileños.



Brasil vs Inglaterra: Alineaciones probables



Inglaterra: Hart; Keane, Stones, Cahill; Walker, Dier, Loftus-Cheek, Livermore, Bertrand o Young; Rashford y Vardy.



Brasil: Alisson: Daniel Alves, Marquinhos, Miranda, Marcelo; Casemiro, Paulinho; Renato Augusto, Coutinho, Neymar; y Gabriel Jesús.