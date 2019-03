Brasil vs Panamá EN VIVO Con Coutinho y Firmino, chocan en Porto por fecha FIFA

Brasil vs Panamá EN VIVO EN DIRECTO. La 'Canarinha' se miden con los 'Canaleros' este sábado en el Estadio Do Dragao de Porto por fecha FIFA. El partido arrancará a las 12:00 del mediodía de Perú (2:00 p.m. de Brasil / Globo y SporTV). El equipo de Tité va por el triunfo sin su máxima estrella, Neymar.



¿Vas a seguir el Brasil vs Panamá vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



Brasil, que no cuenta con Neymar por lesión, va por su primer triunfo del año ante Panamá. Esto con miras a la Copa América que realizarán a mediados de este año año (debutan con Bolivia).

Pese a que no tienen al delantero de PSG, Brasil cuenta con una gran plantilla de estrellas donde destacan Coutinho de Barcelona, Firmino de Liverpool, Miranda de Atlético Madrid, Lucas Paquetá (Milán), entre otros.



Un caso aparte es el de Vinicius Junior. El futbolista de 18 años de Real Madrid sufrió una dura lesión en Champions League que postergó su debut con la selección mayor de Brasil. Tité lo había convocado.



Panamá, por su parte, tendrá que hacer su mejor partido para contrarrestar el poderío de Brasil. En los 'Canaleros' está Alberto Quintero, delantero de Universitario de Deportes.

Brasil vs Panamá: Alineaciones probables



Brasil: Ederson, Fágner, Militao, Miranda, Telles, Casemiro, Arthur, Paquetá, Coutinho, Richarlison, Firmino.



Panamá: Mejía, Murillo, Machado, Escobar, Vargas, Cooper, Godoy, Rodríguez, Quintero, Torres, Arrollo.