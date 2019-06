Brasil vs Paraguay: VIVO Día, hora, canal tv y alineaciones del duelo por cuartos de final de Copa América

Brasil vsParaguay : EN VIVO La Canarinha juega ante el equipo guaraní por los cuartos de final de la Copa América 2019. Brasil, anfitrión del torneo, busca un triunfo para encaminarse al título en el inicio de los partidos de eliminación directa.

¿Cuándo y dónde se juega el partido Brasil vs Paraguay?

El primer duelo de cuartos, Brasil vs Paraguay, marca el inicio del sistema 'mata mata' en la Copa América se llevará a cabo el próximo jueves 27 de junio. El partido se jugará en el estadio Arena do Gremio de Porto Alegre.



El partido Brasil vs Paraguay, enfrenta al favorito y a la 'Cenicienta' del torneo. La Albirroja se clasificó con solo dos puntos y todavía no gana en lo que va del torneo. La Canarinha en cambio, recuperó su rol de candidato al golear 5-0 a Perú en la última fecha del Grupo A.

¿A qué hora y que canal Tv transmite el Brasil vs Paraguay?

El duelo Brasil vs Paraguay se jugará desde las 7:30 p.m. (hora peruana) y será transmitido por la señal abierta de América Televisión y DirecTv en tv paga para Latinoamérica.



En Porto Alegre y parte deBrasil el paratido arranca desde las 21:30 horas y en Asunción desde las 20:30 horas. La transmisión en señal paga estará a cargo de DirecTv para América. El canal que transmitirá en Paraguay será Tigo Sports. En Brasil será a través de SporTV.

Roberto Firmino anotó el 2-0 en el Perú vs. Brasil. (Captura y video: América)

Alineaciones posibles del Brasil vs Paraguay:

Brasil : Alisson; Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva y Filipe Luis; Fernandinho, Arthur y Philippe Coutinho; y Everton, Gabriel Jesús y Roberto Firmino.

Paraguay : Roberto Fernández; Iván Piris, Gustavo Gómez, Junior Alonso, Santiago Arzamendia; Derlis González, Richard Sánchez, Celso Ortiz, Matías Rojas; Óscar Romero y Miguel Almirón.

Horarios del partido Brasil vs Paraguay por Copa América 2019:

Perú 7:30 p.m.

Chile 8:30 p.m.

Japón 8:30 a.m del martes

México 7:30 p.m.

Ecuador 7:30 p.m.

Colombia 7:30 p.m.

Venezuela 8:30 p.m.

Bolivia 8:30 p.m.

Paraguay 8:30 p.m.

Argentina 9:30 p.m.

Uruguay 9:30 p.m.

