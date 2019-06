Brasil vs Paraguay: EN VIVO Horarios y Canales Tv Online | Cuartos de final de la Copa América

Brasil vs Paraguay: EN VIVO ONLINE TV La Canarinha enfrenta al cuadro guaraní este jueves en el estadio Arena do Gremio de Porto Alegre por los cuartos de final de la Copa América 2019. Paraguay busca dar la sorpresa ante el anfitrión y poderoso Brasil.



El partido Brasil vs Paraguay se llevará a cabo desde las 7:30 p.m. hora peruana y será transmitido por América Televisión en señal abierta para Perú y DirecTv en Latinoamérica.



El encuentro Brasil vs Paraguay será a todo nada y con la presión sobre la Canarinha, que se ha impuesto la obligación de gaana el titulo de la Copa América en casa tras el fiasco del Mundial 2014.



El técnico Tite no podrá contar con Casemiro para el duelo Brasil vs Paraguay. El volante está sancionado por acumulación de amarillas. Sin embargo, la confianza del equipo está puesta en su crecimiento partido a la partido que se capitalizó en la goleada 5-0 ante Perú. La Albirroja en cambio, busca dar la sorpresa tras clasificar a cuartos sin ganar (dos empates).

Video: Gol 4 de Brasil

El duelo Brasil vs Paraguay no será un partido fácil. El equipo del Eduardo Berizzo tiene en la garra y su disciplina táctica y defensiva, sus valiosas armas para poder dar el batacazo. Además, sabe eliminar a la Canarinha, ya lo hizo en la Copa América Argentina 2011 y la de Chile en el 2015.



El DT Tite cifra sus esperanzas en la capacidad goleadora de Everton, sorpresa grata con su juego y capacidad goleadora, hizo dos extraoridnarios ante Perú y Bolivia.



El DT Berizzo espera la explosión de Derlis González, Richard Sánchez, Óscar Romero y Miguel Almirón en el ataque para conseguir imponer condiciones con miras al Brasil vs Paraguay. Pero con la premisa de manejar el marcador a favor.



El ganador de esta llave se enfrentará en semifinales al vencedor del Venezuela-Argentina el próximo 2 de julio en el estadio Mineirao de la ciudad de Belo Horizonte.

Alineaciones posibles del Brasil vs Paraguay:

Brasil: Alisson; Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva y Filipe Luis; Fernandinho, Arthur y Philippe Coutinho; y Everton, Gabriel Jesús y Roberto Firmino.

Paraguay: Roberto Fernández; Iván Piris, Gustavo Gómez, Junior Alonso, Santiago Arzamendia; Derlis González , Richard Sánchez, Celso Ortiz, Matías Rojas; Óscar Romero y Miguel Almirón.

Brasil vs Pataguay: Canales del mundo

Argentina / DirecTV Sports y TyC Sports

Bolivia / Tigo Sports

Brasil / SporTV y Globo

Chile / DirecTV Sports

Colombia / DirecTV Sports y Caracol TV

Ecuador / DirecTV Sports y Teleamazonas

Francia / beIN Sports 2

Alemania / DAZN

Italia / DAZN

Japón / DAZN

México / TDN, Azteca 7 y Televisa Deportes

Paraguay / Tigo Sports

Perú / DirecTV Sports y América TV

Portugal / Sport TV1

España / DAZN y tvG2

Estados Unidos / Telemundo e ESPN+

Uruguay/ DirecTV Sports y vera+

Venezuela / DirecTV Sports

Horarios del partido Brasil vs Paraguay por Copa América 2019:

Perú 7:30 p.m.

Chile 8:30 p.m.

Japón 8:30 a.m del martes

México 7:30 p.m.

Ecuador 7:30 p.m.

Colombia 7:30 p.m.

Venezuela 8:30 p.m.

Bolivia 8:30 p.m.

Paraguay 8:30 p.m.

Argentina 9:30 p.m.

Uruguay 9:30 p.m.

