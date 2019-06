Brasil vs Paraguay EN VIVO se enfrentan en los cuartos de final de la Copa América 2019

Brasil vs Paraguay EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE La verdeamarilla, dueña de casa, se enfrenta este jueves ante los guaraníes por los cuartos de final de la Copa América. El partido está programado desde las 7:30 p.m., en la Arena do Gremio de Porto Alegre puedes seguirlo por la señal de América TV y la de DirecTV.



¿Vas a seguir el Brasil vs Paraguay vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



El Scratch es el gran favorito para este Brasil vs Paraguay aunque hay una estadística que le porduce calosfrios a Tute y es esa que recuerda que la últimas dos veces que la 'Canarinha' se enfrentó a la albirroja los brasileños se fueron en cuartos de final, en el 2011 y 2015, siempre por la vía de los penales.



Por eso Tite apunta a no equivocarse en los cambios para este Brasil vs Paraguay y aseguró que Allan será el reemplazo del suspendido Casemiro y acompañará en el mediocampo a Arthur y Philippe Coutinho.



Se habla también que Tite daría oportunidad a Everton y Gabriel Jesús quienes revitalizaron a la 'Verdeamarilla' tras el cambio por David Neres y Richarlison. EL DT no dese llegar a una definición por penales y desde ya la calificó como 'injusta'.



Perú Brasil resumen

Brasil vs. Paraguay: horas y canales en el mundo



Perú 7:30 pm. | América Televisión

México 7:30 pm. | TDN, Sky HD

Ecuador 7:30 pm. | Teleamazonas, Canal del fútbol,

Colombia 7:30 pm. | Caracol TV,

Bolivia 8:30 pm. | Bolivia TV, Tigo Sports

Paraguay 8:30 pm. | Tigo Sport, RPC

Venezuela 8:30 pm. | TVes, Venevisión

Brasil 9:30 pm. | Globo, SporTV

Argentina 9:30 pm. | TyC Sports

Chile 9:30 pm. | Canal 13, CDF, TVN

Uruguay 9:30 pm. | TCC, Vera+, NS Eventos

España 2:30 am. (viernes 28) | DAZN Spain

Los guaraníes se metieron por la ventana a los cuartos de final y en este Brasil vs Paraguay y ya en esta instancia buscará ganar este partido, olvidándose que solo ha ganado uno de sus últimos 18 partidos en el torneo, pese a eso terminó cuarto en el 2011 y también llegó a las semifinales en el 2015, al salir airoso en tandas de penales.



Para Eduardo Berizzo estos números no significan nada para este Brasil vs Paraguay y se prevé que el DT prescinda de un delantero nato y haga un esquema defensivo en el que tratará de sorprender al contragolpe con la velocidad que aporta Miguel Almirón, el volante que juega para el Newcastle inglés.



Brasil vs Paraguay : Posibles alienaciones.



Brasil: Alisson; Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Filipe Luis; Arthur, Philippe Coutinho, Fernandinho; Gabriel Jesus, Roberto Firmino y Everton.





Paraguay: Roberto Fernández; Iván Piris, Gustavo Gómez, Junior Alonso, Santiago Arzamendia; Derlis Gonzalez, Rodrigo Rojas, Miguel Almirón, Richard Sánchez, Matías Rojas y Oscar Cardozo.