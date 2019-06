Brasil vs Perú EN DIRECTO Minuto a minuto del encuentro por última fecha del Grupo A de Copa América 2019

Brasil vs Perú EN DIRECTO. La 'Canarinha' de Tité recibe este sábado a la 'Bicolor' en el Arena Corinthians de Sao Paulo por la última fecha del grupo A de Copa América 2019. Locales están obligados a sumar los 3 puntos.



Sin su máxima estrella Neymar por lesión, Brasil parece no encontrar su mejor nivel en el Torneo, donde viene recibiendo duras críticas de sus hinchas y prensa en general.



Pese a que goleó a Bolivia en su debut (3-0), Brasil fue pifiado por su juego poco vistoso. Estas sensaciones crecieron tras empate con sabor a derrota frente a Venezuela (0-0).

Para el choque con Perú de Paolo Guerrero y Christian Cueva, Tité haría algunos cambios, sobre todo en ataque, donde aparecerían jugadores como Everton y Gabriel Jesús.



Brasil (1°) y Perú (2°) suman 4 puntos en el Grupo A de Copa América y necesitan el triunfo para asegurar su nombre en la siguiente fase del certamen. Un empate también los clasifica, pero dependerá de otros resultados.

Brasil vs Perú: Horarios del mundo



México / 2:00 p.m.

Perú / 2:00 p.m.

Colombia / 2:00 p.m.

Ecuador / 2:00 p.m.

Bolivia / 3:00 p.m.

Paraguay / 3:00 p.m.

Venezuela / 3:00 p.m.

Chile / 3:00 p.m.

Estados Unidos / 3:00 p.m.

Uruguay / 4:00 p.m.

Argentina / 4:00 p.m.

Brasil / 4:00 p.m.



Brasil vs Perú: Canales del mundo



Argentina / DirecTV Sports y TyC Sports

Bolivia / Tigo Sports

Brasil / SporTV y Globo

Chile / DirecTV Sports

Colombia / DirecTV Sports y Caracol TV

Ecuador / DirecTV Sports y Teleamazonas

Francia / beIN Sports 2

Alemania / DAZN

Italia / DAZN

Japón / DAZN

México / TDN, Azteca 7 y Televisa Deportes

Paraguay / Tigo Sports

Perú / DirecTV Sports y América TV

Portugal / Sport TV1

España / DAZN y tvG2

Estados Unidos / Telemundo e ESPN+

Uruguay/ DirecTV Sports y vera+

Venezuela / DirecTV Sports



Brasil vs Perú: Alineaciones probables



Perú: Gallese, Advíncula, Araujo (o Zambrano), Abram, Trauco, Tapia, Yotún, Polo, Cueva, Farfán, Guerrero.



Brasil: Alisson, Alves, Marquinhos, Silva, Luis, Casemiro, Arthur, Coutinho, Neres (o Everton), Richarlison (o Gabriel Jesús), Firmino.