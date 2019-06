Brasil vs Qatar EN VIVO con Neymar en amistoso previo a la Copa América 2019 

Brasil vs Qatar EN VIVO EN DIRECTO ON LINE El Scratch, con Neymar a la cabeza, recibe en Brasilia a una de las selecciones invitadas a esta Copa América 2019 en un duelo que busca reconocer el poderío de ambos equipos de cara a su debut en el torneo continental. El partido va desde 7.30 p.m., (Hora peruana) en el estadio Mané Garrincha y será trasmitido por las señales de Sport TV y TV Globo.



¿Vas a seguir el Brasil vs Qatar vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



La 'Canarinha' llega a este Brasil vs Qatar presionado a conquistar el título siempre que es anfitrión de la Copa América, y para esto se entrena desde hace dos semanas, sin embargo 'Tite' no contará con dos titulares: el portero Alisson y el delantero Roberto Firmino, quienes recién se integrarán el jueves tras ganar la Champions League con Liverpool.



Brasil , pentacampeón mundial, nunca en su historia ha jugado con a Qatar, campeón del último título asiático, ha sido la primera selección extranjera en desembarcar y se entrena en el país hace nueve días, buscando su mejor performance de cara al Mundial que organizará en 2022.



El entrenador de Brasil, Tite, quien también tiene previsto un amistoso con Honduras el domingo antes de debutar en la Copa América, ya tiene definido los reemplazos de los 'Reds' el arquero Ederson y el delantero Gabriel Jesús.



Para este Brasil vs Qatar, también confirmó la presencia de Neymar, una de las estrellas de la 'Canarinha', pese a su delicada situación con la justicia tras protagonizar un escándalo tras haber sido acusado de violación por una joven brasileña a la que invitó a París. El DT le quitó la cinta de capitán y se la dio a Dani Alves.



Los árabes llegan a este Brasil vs Qatar con la intensión de saber dónde se encuentra y qué necesita mejorar para avanzar a la segunda fase de la Copa América 2019.



“Nuestra participación puede considerarse un paso importante rumbo al Mundial. En este torneo jugaremos contra selecciones de una amplia experiencia y que son, sin duda, de un mayor calibre del que vimos en el torneo continental asiático”, afirmó el técnico español, Félix Sánchez Bas, quien contará con su jugador más conocido el centrocampista Hassam Al-Haydos, que ha anotado 21 goles en 103 partidos con su selección. También estará Almoez Ali, delantero de 22 años que fue goleador en la Copa de Asia con 9 tantos.

Brasil vs Qatar: Probables alineaciones.



Brasil: Ederson; Daniel Alves, Marquinhos, Miranda, Filipe Luís; Casemiro, Arthur, Coutinho; Neymar, Richarlison y Gabriel Jesús.



Qatar: Saab Al Sheeb; Pedro Miguel Correia, Boualem Khoukhi, Tariq Salman, Bassam Husham; Abdulkarim Hassam, Assim Madebo, Abdulaziz Hatim, Hassan Al-Haydos; Akram Afif y Almoez Ali.