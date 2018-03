Brasil vs Rusia EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE amistoso en Moscú rumbo al Mundial 2018

Brasil vs Rusia EN VIVO EN DIRECTO. La 'Canarinha' visita al anfitrión del Mundial 2018 en el Estadio Luzhniki de Moscú en amistoso preparatorio. El encuentro arrancará a las 11:00 a.m. de Perú por la señal de DirecTV Sports 2 (612).



¿Vas a seguir el Brasil vs Rusia vía Internet? Trome.pe. , tendrá el minuto a minuto del choque con las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y todas las reacciones post partido rumbo a Rusia 2018. ¡No te lo pierdas!



Brasil, una de las selecciones candidatas a ganar el Mundial 2018, se medirá con el organizar del torneo en condición de visita. Los brasileños podrán conocer el clima ruso de cara al arranque del evento deportivo.



HORARIOS EN EL RESTO DE PAÍSES



Argentina / 1:00 p.m.

Brasil / 1:00 p.m.

Colombia / 11:00 a.m.

Chile / 1:00 p.m.

España / 5:00 p.m.

Ecuador / 11:00 a.m.

México / 10:00 a.m.

Perú / 11:00 a.m.

Paraguay / 1:00 p.m.

Uruguay / 1:00 p.m.

Estados Unidos / 12:00 p.m. (Miami)



Una de las grandes ausencias de Brasil para el partido con Rusia es el delantero de PSG, Neymar, quien fue operado y estará fuera de las canchas por un buen tiempo. El crack espera llegar en buenas condiciones a Rusia 2018.



Más allá de la ausencia de Neymar, Brasil cuenta con grandes futbolistas como son Coutinho, Paulinho, Gabriel Jesús, Dani Alves, Marcelo, entre otros.



La última vez que Brasil y Rusia se vieron las caras fue en un amistoso en 2013 (25 de marzo) en el Estadio Stamford Bridge. Aquel día ambas escuadras igualaron 1-1 con goles de Fred y Faizulin, respectivamente.



Brasil de Tité jugó 11 partidos el 2017, de los cuales solo perdió 1 (7 victorias y 1 empate). Fue ante Argentina de Jorge Sampaoli por 1-0. En dicho enfrentamiento no estuvo Neymar, pero sí Lionel Messi. El gol fue de Gabriel Mercado.



Brasil vs Rusia: Alineaciones probables



Rusia: Akinfeev, Kudryashov, Vasin, Raush, Fernades, Dzhikiya, Glushakov, Kuzyaev, Smolov, Kokorin, Poloz.



Brasil: Alisson, Miranda, Alves, Marcelo, Marquinhos, Casemiro, Renato, Willian, Coutinho, Firmino, Jesús.