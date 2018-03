Brasil vs Rusia EN VIVO Fecha, hora y canal del amistoso en Moscú rumbo al Mundial 2018

Brasil vs Rusia EN VIVO. La 'Canarinha' visita al anfitrión del Mundial 2018 en uno de los partidos más atractivos de la fecha FIFA. En esta nota conoce los horarios y canales de TV. ¿Te lo vas a perder? ¡Toma nota!



¿Qué día y dónde se jugará el Brasil vs Rusia? El choque se llevará a cabo el viernes 23 de marzo en el Estadio Olímpico Luzhnikí de Moscú, que cuenta con una capacidad para 81,500 espectadores.



¿A qué hora se jugará el Brasil vs Rusia? En Perú arrancará a las 11:00 a.m.. Mientras que en el país carioca irá a la 1 p.m.. A continuación revisa los horarios en el resto de países.



Argentina / 1:00 p.m.

Colombia / 11:00 a.m.

Chile / 1:00 p.m.

España / 5:00 p.m.

Ecuador / 11:00 a.m.

México / 10:00 a.m.

Perú / 11:00 a.m.

Paraguay / 1:00 p.m.

Uruguay / 1:00 p.m.

Estados Unidos / 12:00 p.m. (Miami)



¿Qué canales de TV pasarán el Brasil vs Rusia? Los encargados de pasar el partido son ESPN (para Latinoamérica) y SporTV y Globo (solo en Brasil). Agéndalo.



¿Vas a seguir el Brasil vs Rusia vía Internet? No te olvides que Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas, declaraciones y más.



Brasil no podrá contar con su máxima estrella: Neymar, quien se encuentra lesionado. Igual, tendrán a jugadores como Gabriel Jesús, Coutinho, Paulinho, Dani Alves, Marcelo, entre otros.