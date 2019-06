Brasil vs Venezuela EN VIVO se enfrentan por clasificación en el Grupo A de la Copa América 2019

Brasil vs Venezuela EN VIVO EN DIRECTO ONLINE El Scratch salta una vez más al verde para recibir a los envalentonados 'Chamos' en un decisiva segunda fecha del grupo A de la Copa América 2019. El duelo programado para las 7:30 p.m., (hora peruana) en el estadio Arena Fonte Nova de Salvador-Bahía, lo puedes seguir por la señal de Direc TV para Sudamerica y también por las pantallas de América TV para el territorio nacional.



¿Vas a seguir el Brasil vs Venezuela vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



La Canarinha afronta este Brasil vs Venezuela con la tranquilidad de haber dado un buen primer paso ante Bolivia con un doblete de Coutinho y Everton, lo que ha generado la polémica sobre la titularidad de este último o la del hábil David Neres, en el puesto que era de Neymar.



Completan el tridente ofensivo para este Brasil vs Venezuela, Roberto Firmino y Richarlison, aunque los brasileños aseguran que no subestiman el desparpajo de un adversario que este año le ganó 3-1 a Argentina en un amistoso y que no carga el mismo tipo de presión de ellos, obligados a conseguir el título.



“Es una generación de jugadores jóvenes, que prometen mucho y es una selección que debe ser muy respetada”, avisó Dani Alves, capitán de la Canarinha. “Es un equipo suelto porque juega sin responsabilidades”.



También se podrá apreciar por DirecTV Sports para Sudamérica. En Brasil por SporTV y Globo. En México y Centroamérica por Sky HD. En Francia vía beIN Sports. En Alemania, Italia, España y Japón por DAZN. En Estados Unidos por ESPN+, Telemundo Deportes y NBC Sports. Streaming internacional HD por Bet365.

Brasil vs. Bolivia 3-0 en la Copa América 2019. (Resumen | Fuente: Globo)

Brasil vs. Venezuela - horarios en el mundo



19:30 horas en Perú, Colombia, Ecuador, México y Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

20:30 horas en Venezuela, Bolivia

21:30 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro, Porto Alegre y Brasilia)

02:30 horas del miércoles en España, Italia, Francia, Alemania



Rafael Dudamel afronta este Brasil vs Venezuela con las estadísticas en contra con apenas una victoria en 24 partidos, una que se dio en un amistoso hace 11 años. Por la Copa América, la Canarinha contabiliza seis triunfos en siete partidos, con 27 goles anotados y dos en contra.



En su debut, la ' Vinotinto' aguantó las ganas de Perú tras jugar los últimos 15 minutos con 10 hombres por la expulsión del lateral Luis Mago. También salvó dos goles por ayuda del VAR y del arquero Wuilker Faríñez con insuperables atajadas y ahora esperan que Salomón Rondón y Jefferson Savarino hagan daño a la defensa verdeamarilla.



Triple fallo de la selección peruana.

Brasil vs Venezuela: Probables alienaciones

​

Brasil: Alisson, Dani Alves , Marquinhos, Thiago Silva , Fillipe Luis, Fernandino, Casemiro, Richarlison, Coutinho Neres y Firmino.





Venezuela: Fariñez, Rosales, Chancellor, Villanueva, Machis, Moreno, Savarino, Herrera , Rincón, Murillo y Rondón.