Brasil vs. Venezuela EN VIVO se enfrentan en segunda fecha de la Copa América 2019 | Horarios y Canales

Brasil vs Venezuela EN VIVO EN DIRECTO | COPA AMÉRICA 2019 | AMÉRICA TV | VÍA VENEVISIÓN | DIRECTV | Brasileños y venezolanos se ven las caras este martes en el Arena Fonte Nova, de la ciudad de Salvador Bahía por la segunda fecha del Grupo A de la Copa América 2019. El partido va desde las 7:30 p.m., de Perú (8:30 p.m. de Venezuela) con un ambiente lleno de camisetas amarillas para alentar Brasil. También podrás tener el alcance de todas las incidencias, goles, polémica y jugadas del Brasil vs Venezuela en Trome.pe. A continuación todos los detalles de este importante duelo entre la 'Canarinha' y la 'Vinotinto'.



Brasil y Venezuela se enfrentan este martes 18 de junio en el estadio Arena Fonte Nova, de la ciudad de Salvador Bahía. En el Perú, este duelo por la Copa América 2019 se transmitirá vía América TV y en Latinoamérica a través de la señal de DirecTV Sports, mientras que en Venezuela los canales Venevisión y TLT transmitirán el duelo por la Copa América. En Brasil el duelo será trasmitido por SporTV, SporTV Play.





La Canarinha afronta este Brasil vs Venezuela con la tranquilidad de haber dado un buen primer paso ante Bolivia con un doblete de Coutinho y Everton, lo que ha generado la polémica sobre la titularidad de este último o la del hábil David Neres, en el puesto que era de Neymar.



Completan el tridente ofensivo para este Brasil vs Venezuela, Roberto Firmino y Richarlison, aunque los brasileños aseguran que no subestiman el desparpajo de un adversario que este año le ganó 3-1 a Argentina en un amistoso y que no carga el mismo tipo de presión de ellos, obligados a conseguir el título.

El Brasil vs. Venezuela se transmitirá en diferentes horarios: El partido por la segunda fecha de la Copa América 2019 se jugará a las 7:30 p.m. (hora peruana) y en distintos horarios: Argentina (9:30 p.m) | Chile (8:30 p.m.) Colombia (7:30 p.m.) | México (7:30 p.m.) | Brasil (9:30 p.m.) | Bolivia (8:30 p.m.) | Canadá (7:30 p.m.) | Ecuador (7:30 p.m.) | Estados Unidos (7:30 p.m.) | Venezuela (8:30 p.m.)



En España, el Brasil vs. Venezuela será televisado en directo el martes 18 de junio a las 2:30 horas (del miércoles 19) por los canales beIN Sports, DAZN Spain y Movistar+.



En Estados Unidos, el partido por la Copa América 2019 Brasil vs. Venezuela podrá verse a través de los canales NBC Sports Live Extra App, Telemundo Deportes En Vivo, Telemundo, ESPN+ | 4:30 p.m. (Los Ángeles) | 7:30 p.m. (Miami y Nueva York)



En Venezuela, DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports y Venevisión serán los encargados de transmitir el Brasil vs. Venezuela por la Copa América 2019.

Rafael Dudamel afronta este Brasil vs Venezuela con las estadísticas en contra con apenas una victoria en 24 partidos, una que se dio en un amistoso hace 11 años. Por la Copa América, la Canarinha contabiliza seis triunfos en siete partidos, con 27 goles anotados y dos en contra.



En su debut, la 'Vinotinto' aguantó las ganas de Perú tras jugar los últimos 15 minutos con 10 hombres por la expulsión del lateral Luis Mago. También salvó dos goles por ayuda del VAR y del arquero Wuilker Faríñez con insuperables atajadas y ahora esperan que Salomón Rondón y Jefferson Savarino hagan daño a la defensa verdeamarilla.

Brasil vs Venezuela: Probables alienaciones

Brasil: Alisson , Dani Alves , Marquinhos, Thiago Silva , Fillipe Luis, Fernandino, Casemiro, Richarlison, Coutinho Neres y Firmino.



Venezuela: Fariñez, Rosales, Chancellor, Villanueva, Machis, Moreno, Savarino, Herrera , Rincón, Murillo y Rondón.