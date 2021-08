La intempestiva salida de Bray Wyatt de la WWE tomó por sorpresa a muchas de las superestrellas de la conocida compañía de lucha profesional. Este fue el caso de la excampeona Alexa Bliss, quien a través de sus redes sociales, compartió un emotivo mensaje dedicado a ‘The Fiend’.

“Realmente no tengo palabras... Muchas gracias Windham (nombre real de Bray) por todo lo que has hecho por esta empresa. Lo más divertido que he hecho es trabajar contigo. Un talento increíble y la persona más amable. Estoy en estado de shock”, escribió en su cuenta de Twitter.

Actualmente Alexa Bliss desarrolla un personaje derivado de la familia Wyatt. En la narrativa de WWE, cuenta con poderes otorgados por ‘The Fiend’, quien hace solo unos días fue despedido de WWE.

La salida de Bray Wyatt sorprendió a los fanáticos de WWE. Pese a que en las últimas semanas no aparecía en pantallas, muchos preveían que iba a regresar para SummerSlam. Su última lucha fue en WrestleMania 37 ante Randy Orton.

BRAUN STROWMAN TAMBIÉN SE DIRIGIÓ A BRAY WYATT

Otro de los que se mostró sorprendido por la salida de Bray Wyatt fue ‘El Monstruo entre hombres’ Braun Strowman, quien también fue retirado de WWE hace unas semanas. “Brother espero por ti”, fue el mensaje que compartió al lado de una foto de ambos.

Como recordamos Strowman fue considerado ‘La oveja negra’ de la recordada familia Wyatt. El llamado ‘Monstruo entre hombres’ causó gran impacto al universe a la facción Wyatt, convirtiéndola en una de las dominantes de WWE.

¿QUÉ PASÓ CON LA FAMILIA WYATT?

La familia Wyatt fue uno de los grupos que gozó de mayor popularidad en WWE, desde el 2013 hasta el 2017. Lamentablemente WWE decidió su separación: Bray Wyatt gozó de mayor éxito, al conquistar dos veces el título Universal y adoptó la personalidad de ‘The Fiend’.

Strowman también tuvo relativo exito convirtiéndose en uno de los constantes retadores al título y conquistó en cinturón Universal en WrestleMania 36 ante Goldberg. Erick Rowan trabaja en el circuito independiente desde su salida de WWE, mientras que Luke Harper perdió la vida a finales del 2020, cuando formaba parte de la promoción All Elite Wrestling.

