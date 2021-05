A sus 17 años, Brisa Ramírez tuvo un debut soñado con la camiseta de Academia Cantolao: gol y victoria contundente por 5-1 ante UTC por la primera fecha de Liga Femenina Peruana temporada 2021.

La extremo nos cuenta que esta temporada la veremos como lateral derecho. ¿Cuándo empezó con el fútbol? Se podría decir que desde siempre. Ahí en su barrio de Marina Sur en el Callao, en donde el deporte se practica en la calle, ella luchó contra los prejuicios. Gracias a Dios, dice, su familia siempre le apoyó.

Trome habló a solas con Brisa Ramírez, jugadora de Academia Cantolao para que nos cuente su historia.

¿Cómo te interesó el fútbol?

En la escuela desde muy pequeña veía a mis compañeros jugar y me quería meter. Algunas veces me dejaban jugar pero otras no, y ya luego con mis amigos en el barrio, que eran mucho mayores que yo, jugaba y algunos de ellos me enseñaban y me llevaban a jugar. Y así, poco a poco, me fue gustando más y más

¿Siempre tuviste el apoyo de tu familia para practicarlo?

Si, desde que estuve en mi primer equipo que era un grupo chico y mixto siempre me apoyaban, nunca me dieron la espalda a pesar de que tenía solo 11 o 12 años.

¿Te encontraste con algún problema para jugar fútbol?

Mi único problema se podría decir que fueron los prejuicios que la gente tenía del ver a una “niña” jugar fútbol.

¿Cómo lidiaste con esos prejuicios?

Lo bueno que tengo es que no soy de hacer mucho caso a lo que la gente diga, siempre me dijeron que los comentarios negativos los hiciera a un lado y hasta ahora sigo con eso

¿Cómo llegaste a Cantolao?

Venía saliendo de mi anterior equipo y me llegaron algunas propuestas, dentro de esas estaba la oportunidad de jugar para ir a Cantolao, me comentaron algunos de los planes que tenían y cuando me dijeron a quien traerían como entrenadora no lo pensé mucho y acepte el reto.

¿Qué objetivos te has propuesto?

Los retos que tengo con el ‘delfín’ es: lo primero es que dejen de ver a Cantolao como un equipo chico y fácil, lo segundo es meternos entre los 6 mejores del campeonato y de ahí para delante sacar lo mejor de nosotras y quien sabe pelear por uno de los primeros puestos. Es difícil pero no imposible.

¿Qué sentiste cuando tu familia te vio a nivel nacional?

Al comienzo estaba un poco de nerviosa de fallar y que ellos lo vean, pero después una felicidad grande porque siempre me apoyan y sea cual sea el resultado están conmigo.

¿Qué sueños tienes como futbolista?

Mi sueño personal como futbolista es jugar fuera del país, vivir de esto y llevar a la selección a un mundial.

¿Sólo te dedicas al fútbol o tienes otra actividad a la par?

Por ahora solo estoy jugando futbol, pero ya voy a comenzar a estudiar Ciencias del Deporte.

¿Qué opinas que Doriva Bueno, técnico de la selección, haya estado en el estadio?

Sí, tuve la oportunidad de estar en ‘sele’ con él, aprendí bastante. Es una motivación que vea los partidos. Ya estuve en la selección sub 17 y 20 cuando dirigía la profesora Vivían Ayres y también con el profesor Doriva Bueno y Enrique Ramírez.

¿Cuéntame sobre tu trayectoria?

Comencé en un equipo de hombres que se llamaba “Amigos de la Policia”. Luego pase por el Sport Boys, que en ese entonces lo dirigía el profe Moisés Zamudio; luego. en el equipo de La perla, después pase por el Club universitario un corto tiempo, después volví a La Perla con el que fui campeona a nivel nacional, luego pase al Club Sporting Cristal y ahora Cantolao.

