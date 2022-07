SummerSlam se celebrará el sábado 30 de julio y, pese a que estamos a más de dos semanas del evento, los luchadores ya comenzaron a lanzar advertencias a sus rivales. Es es el caso de Brock Lesnar quien le envió un mensaje a Roman Reigns.

La ‘Bestia encarnada’ abrió la edición de este lunes en Raw ante la alegría de los asistentes y señaló que se cobrará la revancha de Wrestlemania 38. El luchador asegura que saldrá Nissan Stadium con el Campeonato Universal Indiscutible de la WWE.

“Como acabamos de ver, la vida es buena para Roman Reigns. Él ha estado viviendo en lo alto: Viajando y comiendo. Sin embargo, en SummerSlam, el ‘Cerdo tribal, va a recibir una paliza”, señaló.

Sin embargo, Paul Heyman interrumpió la declaraciones de la ‘Bestia’ y recalcó que el ‘Jefe tribal’ continuará alargando su invicto. “Nos acercamos a los 700 días de Roman Reigns como campeón. Brock Lesnar, esta es una racha que no conquistarás”, acotó.

Luego, Theory salió a escena a amenazar que cobrará el maletín de Money in The Bank luego de la lucha en SummerSlam. No obstante, la presencia de Austin solo fue una distracción para que Aplha Academy ingrese al ring para atacar a Brock Lesnar.

Pese a estar en desventaja, la ‘Bestia encarnada’ golpeó a Ottis y a Chad Gable ante la sorpresa de Paul Heyman. Lesnar quedó en el ring y recibió la ovación del público.