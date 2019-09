Brujas vs Galatasaray EN VIVO con Radamel Falcao en el debut del Grupo A de Champions League

Brujas vs Galatasaray EN VIVO EN DIRECTO ONLINE Los 'Leones' de Turquía, con el colombiano Radamel Falcao, salen de casa, este miércoles, para visitar a la 'Academia' en lo que será su debut en el Grupo A de la Champions League. El duelo que se juega desde las 11:55 a.m., (Hora peruana) en el estadio Jan Breydel lo puedes seguir por la señal de Fox Sports 2 para Latinomérica.



¿Vas a seguir el Brujas vs Galatasaray vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. También te traeremos toda la previa del duelo que se jugará en Bélgica.



Los turcos llegan a este Brujas vs Galatasaray con la motivación de llegar con un gran refuerzo en su plantilla como lo es el colombiano Radamel Falcao, quien ya demostró su eficacia en el torneo local anotando su primer gol.



El delantero del Galatasaray, con 33 años, suma ya 14 tantos en Champions League, está a uno de superar a Jackson Martínez, quien también tiene 14 goles. El '9' tendrá 6 partidos para lograr el objetivo y aumentar la diferencia.



En sus redes sociales, el líder de cuadro turco, compartió un video, donde aparece junto a sus compañeros, mirando al cielo y buscando el avión que este martes los llevaba a Bélgica para el Brujas vs Galatasaray.



Gol de Radamel Falcao con Galatasaray

En tanto, los belgas afrontan este Brujas vs Galatasaray con la motivación de estar pasando su mejor momento de la temporada en la liga loca donde ganó (2-0) a domicilio al Círculo FC y prolonga su liderato compartido con Standard Lieja.



Club Brujas, sabe que este Brujas vs Galatasaray, será la prueba de fuego del partido más duro que le toque enfrentar en la Champions League, que será ante el Real Madrid.

Brujas: Mignolet, Mata, Mechele, Deli, Ricca, Vormer, Rits, Vanaken, Diatra, Openda y Tau.



Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, N'Zonzi, Feghouli, Belhanda, Lemina, Babel y Falcao.