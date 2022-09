La actuación de Bryan Reyna fue uno de los puntos altos de la selección peruana en el triunfo por 4-1 sobre El Salvador en duelo amistoso por fecha FIFA. El joven volante jugó los 90 minutos y se lución con un goles en lo que fue su primer partido con camiseta blanquirroja.

TE VA A INTERESAR | Pedro García recordó motivo por el que botaron a Bryan Reyna de España [VIDEO]

La actuación de Reyna le ha valido las felicitaciones de hinchas, periodistas y compañeros. Asimismo, su club, la Academia Cantolao, publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales, en el cual expresan todo su orgullo por lo logrado por su jugador.

“Con mucho trabajo de por medio y perseverancia, nuestro extremo Bryan Reyna logró su debut oficial como titular con la Selección Peruana, con una gran actuación y un golazo. ¡Estamos orgullosos de tu crecimiento y te deseamos los mejores éxitos Bryan! ”, expresó el cuadro del ‘Delfín’ en su cuenta de Twitter.

Con mucho trabajo de por medio y perseverancia, nuestro extremo Bryan Reyna logró su debut oficial como titular con la Selección absoluta Peruana de Fútbol 🇵🇪 con una gran actuación y un golazo. ⚽🪄 pic.twitter.com/0bVbad7wih — Academia Deportiva Cantolao (@ADCantolao) September 28, 2022

Cantolao recibe este miércoles a Carlos Stein en duelo correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura. Bryan Reyna recién se unirá a sus compañeros para afrontar el compromiso del 4 de octubre ante la Universidad San Martín.

Bryan Reyna: “Solo pienso en trabajar, no me apresuro”

“Estoy contento por el triunfo y la verdad es que me siento muy emocionado. He venido trabajando para esto, quizás ha sido muy rápido todo, pero he estado preparado”, manifestó el jugador de 24 años a Movistar Deportes, recordando que fue convocado de emergencia, tras la lesión de Andy Polo.

De la misma forma, Bryan Reyna explicó el cambio táctico que ayudó a que pueda lograr su primer gol con Perú: “Me estaba acalambrando un poco, así que el profesor (Juan Reynoso) me dijo que me convierta en un segundo ‘9′. Justo me quedó el balón, engancho y defino hacia abajo”.

Además, el talentoso atacante reveló que el buen ambiente en el combinado nacional permitió su rápida adaptación. “Era un sueño llegar a la selección, pero esto no queda aquí. Pienso seguir trabajando para poder seguir creciendo. Hay una familia aquí, me han recibido muy bien y estoy contento por eso”, resaltó.

Por otro lado, el futbolista de Cantolao aseguró que se confía por lo conseguido en su primer partido con la ‘Blanquirroja’: “ No quiero apresurarme, solo pienso en trabajar y trabajar, hasta llegar a mi máximo nivel” .