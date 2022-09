De no ser considerado en primera instancia por Juan Reynoso, a volverse el jugador del momento. Bryan Reyna está en el foco de todos tras su gran actuación en el partido de Perú vs. El Salvador que se disputó por un amistoso internacional por fecha FIFA en Estados Unidos. El futbolista de Academia Cantolao anotó su primer gol con la Selección Peruana y la gran interrogante ahora es ¿Cuánto vale en el mercado?.

Según la web oficial de Transfermarkt, Reyna tiene un valor de mercado que bordea los 300 mil euros, siendo este su pico más alto desde sus inicios en el fútbol profesional, ya que a su llegada a Cantolao el aproximado era de 250 mil euros.

El futbolista peruano inició con un valor de mercado de 50 mil euros cuando estuvo en el Mallorca Juvenil A y salió del equipo, cuatro años después, valiendo 100 mil euros.

Recordemos que Bryan Reyna fue convocado tras las lesiones de Yoshimar Yotún y Andy Polo. El delantero se ganó un puesto en la Selección Peruana tras su destacado presente en la Liga 1.

El jugador peruano suma un total de 23 partidos con Cantolao desde su llegada en 2022, donde marcó 2 goles y brindó 3 asistencias. Asimismo tuvo un 77% de pases precisos y 62% de regates completados.

Bryan Reyna y su etapa en España

El futbolista de 24 años se formó en Cantolao y en el 2016 emigró con 17 años al Mallorca de España. Bryan Reyna pasó por varios equipos en tierras españolas en la categoría de menores.

El actual futbolista de Cantolao jugó en CD Toledo, Alcoyano, Barakaldo, Las Rozas y volvió al Mallorca en el 2020. Sin embargo, tras supuestos actos de indisciplina, el peruano y el cuadro español optaron por rescindir su contrato de mutuo acuerdo.

Bryan Reyna tras anotar en el Perú vs. El Salvador

“Estoy contento por el triunfo y la verdad es que me siento muy emocionado. He venido trabajando para esto, quizás ha sido muy rápido todo, pero he estado preparado”, manifestó el jugador de 24 años a Movistar Deportes, recordando que fue convocado de emergencia, tras la lesión de Andy Polo.

De la misma forma, Bryan Reyna explicó el cambio táctico que ayudó a que pueda lograr su primer gol con Perú: “Me estaba acalambrando un poco, así que el profesor (Juan Reynoso) me dijo que me convierta en un segundo ‘9′. Justo me quedó el balón, engancho y defino hacia abajo”.

El gol de Bryan Reyna

Bryan Reyna pone el 3-1 para Perú sobre El Salvador. Fuente: Latina TV