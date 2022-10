Academia Cantolao se despidió de la Liga1 con un empate ante Ayacucho FC por la fecha 19 del Torneo Clausura y tras asegurar su permanencia en la primera división para el 2023 parece que perdería a uno de sus principales jugadores, Bryan Reyna, quien habría anotado su último gol con la casaquilla del ‘Delfín’.

El mediocampista chalaco aún tiene contrato hasta final del 2023 con el cuadro porteño, pero esto garantizaría su permanencia. “ Todavía me queda un año más aquí, pero hay interés por el buen año que he hecho. Uno siempre aspira a cosas mejores, veremos qué pasa más adelant e ”, contó el atacante a GOLPERU finalizado el duelo con Ayacucho FC.

Para el nuevo engreído de Juan Reynoso en la selección peruana, el apoyo de su entrenador en Academia Cantolao ha sido esencial para terminar un buen año. “ Tener continuidad y confianza me ha hecho sentir bien, eso me ha ayudado a estar en la selección y estoy contento por eso. He trabajado duro para eso y me pone contento acabar esta temporada con gol ”, apuntó el jugador que fue convocado para los amistosos ante Paraguay y Bolivia.

Bryan Reyna terminó 2022 con goles y asistencias

Tras goles y tres asistencias han acompañado los 21 partidos que disputó esta temporada en la Liga1, donde su nivel pudo ser observado por el entrenador de la ‘Blanquirroja’, y tras su primera convocatoria el jugador ha despertado interés en clubes del extranjero.

El peruano espera que su buen momento le permita volver a jugar fuera del Perú como lo hizo desde el 2016 cuando llegó a España como una promesa y se ganó un lugar en el Mallorca peleando el ascenso, sin embargo, romper la cuarentena en plena pandemia le costó su salida del club y su regreso al Perú.

Tras ser detenido por la policía y por un caso de posesión de armas de fuego, el jugador logró superar este impase y retomar con más seriedad su carrera, pero no fue hasta el llamado de Juan Reynoso a la selección peruana cuando se puso atención a la carrera de Bryan Reyna,

Reynoso sobre Byran Reyna: “Lo veo sólido de la cabeza”

Tras debutar con gol en la ‘Blanquirroja’, ante El Salvador, Bryan Reyna logró incrementar su valor en el mercado de pases y este ascendió a 300 mil euros, sin embargo, se conoció que Academia Cantolao al jugador por tres veces esta cantidad en una cifra muy cercana al millón de euros.

Juan Reynoso ha reafirmado su confianza en el jugador de Cantolao a quien ha convocado ante Paraguay y Bolivia junto a otra joven promesa como Piero Quispe. “A los dos los veo muy sólidos de la cabeza, muy maduros. Lo poco que les hemos pedido en el selectivo y después en el viaje, lo han ido ratificando y consolidando. Eso hace que tengan una nueva chance en la selección peruana”, aclaró.

Para el DT su llamado a la ‘Blanquirroja’ ha significado una nueva exigencia en la Liga1. “Ellos se han integrado a la selección absoluta con naturalidad y han seguido siendo importantes en sus equipos. Piero con gol, Bryan con más de un gol en estas semanas después de la última fecha FIFA. Eso es lo que buscamos, que tengan continuidad y que hay un crecimiento”, finalizó..