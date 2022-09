Bryan Reyna es la nueva esperanza de la selección peruana y pese a sus 24 años, el volante de Academia Cantolao ya tuvo una experiencia en el futbol europeo, la misma que perdió por temas reñidos con la disciplina. El más complicado que el que vivió en enero del 2021 y que terminó con carrera ascendente en Club Mallorca de la Segunda División de España.

Las informaciones desde la Península Ibérica daban cuenta que el mediocampista de la selección peruana había roto el protocolo sanitario del club y también las directivas del entrenador sobre las salidas nocturnas y el diario ‘Última hora’, informó que el mediocampista de 22 años, junto a otro compañero del club, fueron intervenidos por la policía.

La razón fue que ambos jugadores habían roto el toque de queda impuesto la intendencia de las Islas Baleares, como una de las medidas para detener el avance del coronavirus en la región. El matutino informó, incluso, que ambos futbolistas permanecieron retenidos algunas horas en la dependencia policial.

Bryan Reyna cuenta su difícil momento en Mallorca (Video: @RCD_Mallorca)

Bryan Reyna regresa para debutar en la Liga 1

Por su parte, la agencia EFE solo se limitó a informar que la salida del jugador peruano de Mallorca se debió a ‘una indisciplina’, sin entrar en los detalles de su separación del equipo. Con su carta pase en la mano el jugador emprendió el regreso a la Liga1, donde no había debutado.

Bryan Reyna ha participado en las diferentes categorías de la Selección Peruana Sub17 y Sub20. Su buen nivel en estas categorías lo hicieron emigrara a España en la temporada 2016-17 para vincularse a Mallorca, club con el que tenía contrato hasta junio del 2021. Su talento le valió que le hagan una extensión, pero sus acciones le fueron quitando terreno el cuadro principal.





Bryan Reyna había logrado llegar al primer equipo de Mallorca en España (Foto: @RCD_Mallorca)

Con un nuevo entrenador en el equipo, el peruano fue perdiendo terreno y volvió a jugar en la filial del equipo disputa la Tercera División de España. El club lo cedió al Toledo, Alcoyano, Barakaldo y Las Rozas, todos en España.

Bryan Reyna ilusionado con debut en selección: “Esto recién empieza”

Bryan Reyna tuvo el debut soñado con la selección peruana ante El Salvador y rápidamente pudo asociarse con Gianluca Lapadula, con quien logró desequilibrar a la defensa centroamericana, y sobre los 81′ alcanzó a remover las redes para poner el 3-1 para Perú, uno de los goles más celebrados en el Audi Field de Washington.

“Era un sueño llegar a la selección, pero esto no queda aquí. Pienso seguir trabajando para poder seguir creciendo. Hay una familia aquí, me han recibido muy bien y estoy contento por eso”, comentó Bryan Reyna sobre el final del partido.

Bryan Reyna jugó 90 minutos y anotó un gol en su debut con la selección peruana. (Foto: GEC)

También hizo un promesa que ilusiona a los hinchas de la ‘Blanquiroja’. “No quiero apresurarme, solo pienso en trabajar y trabajar, hasta llegar a mi máximo nivel. Estoy contento por el triunfo y la verdad es que me siento muy emocionado. He venido trabajando para esto, quizás ha sido muy rápido todo, pero he estado preparado”, apuntó.