Bryan Reyna se convirtió en la revelación en el triunfo (4-1) de la selección peruana sobre El Salvador. El delantero de Cantolao marcó un tanto en su debut con la ‘Blanquirroja’ y tras ese gol se generó una polémica fuera de las canchas debido a un comentario de Pedro García.

“Carrillo, un jugador con la vida resuelta, abraza a un chico pobre que juega en Perú como Bryan Reyna. Ojo que nadie me malinterprete”, mencionó el periodista de Movistar Deportes durante la transmisión del partido en relación a las felicitaciones de la ‘Culebra’ al jugador del ‘Delfín’.

Las palabras del hombre de prensa se volvieron viral en redes sociales y causó la indignación de algunos usuarios quienes lo catalogaron como unas declaraciones “insensatas”. Incluso, el nombre del comunicado es tendencia en Twitter.

“Definitivamente los comentarios de Pedro García son muy inapropiados, lo dice a televisión nacional y de manera constante”, escribió un internauta. “Tiene un análisis pobre. Para él, jugar en Cantolao, es ser pobre. Ni Bryan Reyna, ni nadie merece que lo tilde así. Lo único que demuestra Pedro es cuan soberbio es. Esa es la pobreza que predomina en ese tipo de personas. ¡Qué vergüenza!”, fue otro tweet.

Los usuarios expresaron indignación por el comentario de Pedro García.

“Pedro García cada vez me da más vergüenza, su comentario no debe pasar por desapercibido, innecesario”, fue otro de los comentarios de los usuarios en Twitter.

Pedro García se volvió tendencia en Twitter.

Bryan Reyna tras su debut con gol: “Solo pienso en trabajar, no me apresuro”

El futbolista de 24 años expresó su alegría por el gol. “Estoy contento por el triunfo y la verdad es que me siento muy emocionado. He venido trabajando para esto, quizás ha sido muy rápido todo, pero he estado preparado”, manifestó a Movistar Deportes, recordando que fue convocado de emergencia, tras la lesión de Andy Polo.

De la misma forma, Bryan Reyna explicó el cambio táctico que ayudó a que pueda lograr su primer gol con Perú: “Me estaba acalambrando un poco, así que el profesor (Juan Reynoso) me dijo que me convierta en un segundo ‘9′. Justo me quedó el balón, engancho y defino hacia abajo”.

Además, el talentoso atacante reveló que el buen ambiente en el combinado nacional permitió su rápida adaptación. “Era un sueño llegar a la selección, pero esto no queda aquí. Pienso seguir trabajando para poder seguir creciendo. Hay una familia aquí, me han recibido muy bien y estoy contento por eso”, resaltó.

Por otro lado, el futbolista de Cantolao aseguró que se confía por lo conseguido en su primer partido con la ‘Blanquirroja’: “No quiero apresurarme, solo pienso en trabajar y trabajar, hasta llegar a mi máximo nivel”.