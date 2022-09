Pocos esperaban que fuera la figura destacada del choque ante El Salvador. Sin embargo, 90 minutos le bastaron a Bryan Reyna para mostrarse como un jugador para ser tomado en cuenta en próximas convocatorias de Juan Reynoso. El chalaco desbordó, anotó y llenó los ojos del ‘Cabezón’ y le dio la razón a Jorge Espejo que siempre creyó en él.

¿Qué le pareció el debut de su pupilo Bryan Reyna ?

Estoy sumamente contento por él, a los que lo conocemos no nos sorprende que haya destacado.

Usted le dio la alternativa en primera el año pasado, ¿creía que iba a llegar tan rápido a la Selección?

Ojo no soy vende humo, no me interesa decir yo lo traje, yo lo puse. El que lo trajo de España fue Giancarlo Mandriotti y él le hizo un contrato de tres a años a pesar de que algunos dentro del club se oponían. Ahora vale mucho diner, porque su cláusula de salida es alta.

¿Cuál es la principal cualidad de Bryan Reyna?

Como lleva la pelota pegada al pie en velocidad y que es ‘conchudo’, atrevido.

¿Y qué debe mejorar?

Él lo sabe, tiene que madurar más. A nosotros nos costó que entienda el juego en conjunto, porque a veces interpreta el fútbol de manera individual, pero ya sabe que el fútbol es colectivo.

¿Hasta dónde puede llegar?

Hasta donde él quiera, el siguiente paso es volver al extranjero, pero para eso deberá corregir algunas cosas que se las dijimos hace tiempo.

¿Cuáles son esas cosas?

Entrenar mañana, tarde y noche, para que pueda jugar tres partidos seguidos en una semana y no terminar acalambrado como ayer. También debe entender que no se puede comer cebiche todos los días.

Tuvo problemas de indisciplina en España y aquí…

Lo de España no fue grave, salió en toque de queda en pandemia, pero como lo venían mirando se agrandó el tema.

Bryan Reyna debe elegir mejor a sus amigos

¿Y los de aquí?

Lo resolvió bien, sólo creo que debe elegir mejor a sus amistades. Si hace eso, aprende a descansar y vivir como futbolista se irá un fútbol más competitivo.

¿Cuánto de bien le hará este partido con la selección?

El roce con los jugadores de jerarquía como Carlos Zambrano, André Carrillo, Christian Cueva le servirá, porque va a terminar de entender que si quiere llegar a ser como ellos debe sacrificarse y poner más de su parte. Que te desahue… Cueva u otro consagrado le vendrá bien.

Jorge Espejo está seguro que Reyna puede triunfar y volver al extranjero (Foto: Andina)

¿Cuál es el puesto en el que más rinde?

Su posición es extremo o detrás del nueve. Quizás por fuera le cuesta más porque tiene que retroceder y ayudar en la marca, pero eso lo aprenderá en el camino. Ayer le costó y casi hace penal en una jugada y por eso Cueva lo mandó más arriba y así llegó el gol.

¿Qué impresión le dejó cuando lo dirigió por primera vez?

Desde la pretemporada nos dimos cuenta con el ‘Pato’ Cabanillas que iba a romperla. Casi no tiene grasa, es fibroso, de tejidos rápidos.

¿Cómo fueron sus primeros partidos?

Al comienzo a veces no arrancaba y se molestaba, pero le hacíamos ver que si lo mandábamos de arranque lo iban a moler a patadas, fue entendiendo y ante los grandes la rompió.

Cantolao sigue sacando gente…

Bryan es hecho en el club, cien por ciento Cantolao. Los profesores Carlos Solís y Perleche lo formaron, nosotros le dimos la oportunidad. Ahora vienen Jhamir D’arrigo y Aron Sánchez que tienen que seguir creciendo.

La mano de Juan Reynoso

¿Qué balance haces de estos partidos amistosos de la selección?

Positivo, estoy seguro que con Juan (Reynoso) nos irá bien. Le dio al equipo presión alta, dinamismo, salida limpia desde atrás, ya se nota su mano.

¿Puede superar lo hecho por Gareca?

Claro, además se relaciona con los entrenadores del medio, habla con los chicos y mira a muchachos como Bryan (Reyna) que antes parecía que no existían a pesar de que la rompía. (José Reynoso Alencastre).

