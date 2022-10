Luego de debutar en la selección peruana, con buena actuación y gol incluido, Bryan Reyna volvió a Cantolao para seguir luchando por la permanencia. El mediocampista se hizo presente en el marcador de la victoria de su equipo por 3-1 sobre la Universidad San Martín.

TE VA A INTERESAR | Sport Boys interroga a Rodrigo Cuba y el ‘Gato’ acepta salida en Piura [VIDEO]

“Estoy contento por el triunfo de hoy, porque era un partido importante que logramos sacar adelante. Quizás ya estamos saliendo de la zona de abajo que es lo que queríamos y así se respira mejor, el vestuario está feliz pero aún no estamos, debemos seguir hasta salvarnos del todo”, señaló en declaraciones a Radio Ovación.

Sobre su paso por la selección peruana, Reyna afirmó estar entrenando duro para volver a ser considerado. “Para mí no va a ser un paso, para conseguir esas cosas tengo que trabajar, para consolidarme en la selección. Después del partido no conversé mucho con el profe porque cada uno tuvo que viajar después, pero todo depende como vaya yo, si estoy bien me van a llamar ”, añadió.

Asimismo, se refirió al consejo que le dio Jean Deza, aunque no fue muy estusiasta al respecto. “No he visto mucho, pero sí me comentaron del consejo, pero ya lo veré”, sentenció.

📣 El volante de @ADCantolao 🐬, #BryanReyna, declaró tras el triunfo ante #SanMartin y dejó claro que quiere seguir estando en los llamados de #JuanReynoso 🧠 en la #SelecciónPeruana 🇵🇪: "Quiero consolidarme en la selección".



📹: @andersonlpz pic.twitter.com/uKUJaTsDBu — Ovacion.pe (@ovacionweb) October 4, 2022

¿Cuál fue el consejo de Jean Deza a Bryan Reyna?

La actuación de Bryan Reyna en la selección peruana sigue siendo tema de conversación en el país. El hábil futbolista debutó con gol con camiseta blanquirroja y, merecidamente, se ganó los elogios del entrenador Juan Reynoso, compañeros, periodistas y público en general. Recientemente, quien comentó su presentación y se animó a darle consejos fue Jean Deza, actual jugador de ADT.

“Tiene que saberlo manejar, ha jugado muy bien y ha hecho un gol, que es importante. Tiene que estar tranquilo, las personas que lo rodean lo tienen que mentalizar que tiene que seguir por el mismo camino, tiene que alejarse de la noche, que eso consume, y todo está en él”, señaló el ‘Ratón’, en diálogo con Radio Ovación, después del partido de ADT ante Sporting Cristal.

La disciplina es determinante, destacó el atacante del conjunto tarmeño. “En su momento, yo no lo entendía, pensaba que con el talento iba a tapar todo. Van pasando los años y el que se va alejando de la selección es uno mismo”, añadió Deza, que tiene cinco partidos con Perú, todos en amistosos.

🗣️ Jean Deza, delantero de ADT de Tarma, habló sobre el debut de Bryan Reyna en la selección peruana y lo aconsejó para el futuro.



(🎥 @Andersonlpz) pic.twitter.com/HFWe5fsjJg — Ovacion.pe (@ovacionweb) September 29, 2022

Bryan Reyna anota en la victoria de Cantolao sobre San Martín

Bryan Reyna anotó un gol en su debut con la selección peruana durante la victoria (4-1) ante El Salvador el pasado 27 de septiembre. Ahora, el delantero sigue por su buena racha, pues marcó un tanto en el triunfo (3-1) de Cantolao sobre San Martín por el Clausura de la Liga 1 2022.

Luego de su buen desempeño en la selección peruana, Bryan Reyna reapareció como titular en Cantolao y colaboró con un gol para el triunfo (3-1) de su equipo ante San Martín. (Video: GOLPERÚ).