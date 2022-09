La selección peruana se sacudió de la derrota ante México (1-0) y venció con comodidad a El Salvador (4-1), en el segundo partido de la fecha FIFA de septiembre. Uno de los protagonistas de la victoria fue Bryan Reyna, quien recibió la confianza de Juan Reynoso para debutar como titular y respondió con un gran gol.

“Estoy contento por el triunfo y la verdad es que me siento muy emocionado. He venido trabajando para esto, quizás ha sido muy rápido todo, pero he estado preparado”, manifestó el jugador de 24 años a Movistar Deportes, recordando que fue convocado de emergencia, tras la lesión de Andy Polo.

De la misma forma, Bryan Reyna explicó el cambio táctico que ayudó a que pueda lograr su primer gol con Perú: “Me estaba acalambrando un poco, así que el profesor (Juan Reynoso) me dijo que me convierta en un segundo ‘9′. Justo me quedó el balón, engancho y defino hacia abajo”.

Además, el talentoso atacante reveló que el buen ambiente en el combinado nacional permitió su rápida adaptación. “Era un sueño llegar a la selección, pero esto no queda aquí. Pienso seguir trabajando para poder seguir creciendo. Hay una familia aquí, me han recibido muy bien y estoy contento por eso”, resaltó.

Por otro lado, el futbolista de Cantolao aseguró que se confía por lo conseguido en su primer partido con la ‘Blanquirroja’: “No quiero apresurarme, solo pienso en trabajar y trabajar, hasta llegar a mi máximo nivel”.

Finalmente, Bryan Reyna, quien le dedicó el gol a su hijo, agradeció el aliento de la afición en el estadio Audi Field de Washington. “Estoy feliz, porque los hinchas nos siguen a todos lados y se ha sentido hoy. Nos apoyaron en todo momento”, concluyó.