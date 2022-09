Un estreno que no olvidará. Bryan Reyna vivió uno de los mejores días que puede tener un futbolista representando a su país. El futbolista de Academia Cantolao fue titular en el Perú vs. El Salvador, jugó los 90 minutos y, adicional a ello, anotó un gol. Gracias a ese registro obtenido, el atacante de 24 años ingresó en una selecta lista que ocupan futbolistas como Jefferson Farfán o Carlos Zambrano.

Bryan Reyna consiguió marcar el tercer gol de la Selección Peruana en la victoria ante El Salvador en el estadio Audi Field de Washington y con ello se convirtió en el sexto jugador peruano que anotó con la ‘blanquirroja’ en su estreno y está en actividad

Según publicó la cuenta de Twitter Son Datos No Opiniones, el futbolista de Cantolao se suma a la lista que ocupan Jefferson Farfán, Carlos Zambrano, Christofer Gonzáles, Carlos Ascues y Beto da Silva.

La ‘Foquita’ debutó con gol ante Haití en el 2003, el defensa de Boca Juniors lo hizo ante Costa Rica en el 2007 con un cabezazo.

‘Canchita’ frene a Trinidad y Tobago en el 2013, el futbolista de César Vallejo ante Panamá en el 2014 y el ex Deportivo La Coruña también ante Trinidad y Tobago, cuando recibió el llamado de Ricardo Gareca en el 2016.

Las palabras de Reynoso sobre Bryan Reyna

“Creo que hoy, hizo un buen juego, tampoco llevarlo al extremo de las alabanzas porque eso a veces confunde, pero también tener la paciencia de esperar al resto, que tenga su oportunidad, alguna saldrá mal y no matarlo porque a veces es muy de nosotros que si hoy de repente no salía bien... ‘¿por qué cambió, por qué no jugaron los que venían jugando?’. Creo que hoy el fútbol nos premia, sobre todo más a los jugadores, porque se hicieron dos equipos y los dos equipos jugaron a lo que se entrenó y eso a mí me tiene súper satisfecho porque habla de la predisposición y el compromiso de todos los jugadores”, sostuvo Reynoso en conferencia de prensa

¿Qué dijo Bryan Reyna tras su debut?

De entrada, el futbolista de 24 años reconoció tras sus primeros 90 minutos con la selección peruana que llegar a ese lugar “era un sueño”. Y advirtió que “esto no queda aquí”. Asimismo, sobre la interna y sus sensaciones reveló que “el grupo me ha recibido bien, son una familia”, agregó a Movistar Deportes.

Luego, Reyna indicó que Juan Reynoso le pidió que “vaya como segundo ‘9′”. Entonces, desde esa posición contó cómo fue la anotación que consiguió contra El Salvador: “Me quedó el balón y pude definir”.

GOL DE BRYAN REYNA

Bryan Reyna pone el 3-1 para Perú sobre El Salvador. Fuente: Latina TV

