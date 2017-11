Buffon confirma su retiro de la 'Azzurri': “Estoy dejando un lado de Italia que sabrá cómo hablar por sí mismo”

El adiós de un grande. Gianluigi Buffon confirmó su retiro de la selección de Italia luego de que los 'azzurri' quedaran fuera de Rusia 2018 tras igualar sin goles con Suecia de local y no poder revertir el 1-0 del choque de ida por el repechaje al Mundial.



Con la voz entrecortada y los ojos llorosos, Gianluigi Buffon se lamentó de no poder disputar su sexto Mundial y compartirá el récord de participaciones con el alemán Lothar Matthäus y con el guardameta mexicano Antonio Carbajal.



"Tenemos orgullo, fuerza y somos tercos. Sabemos cómo levantarnos de nuevo como siempre lo hemos hecho. Estoy dejando un lado de Italia que sabrá cómo hablar por sí mismo", dijo Gianluigi Buffon.



"Abrazos para todos, especialmente aquellos con los que he compartido este maravilloso viaje juntos", dijo el arquero de la Juventus de 39 años que en un principio tenía la intención de colgar los guantes tras Rusia 2018.



Gianluigi Buffon anuncia su retirada de la selección de Italia

