Burkina Faso vs. Gabón EN VIVO vía Star Plus ONLINE EN DIRECTO se enfrentan en el partido de los octavos de final de la Copa Africana de Naciones este domingo 23 de enero del 2022 desde las 11:00 a.m. (horario peruano) en el estadio Limbe.

Los ‘Potros’ y las ‘Panteras’ buscarán avanzar a la próxima ronda del campeonato de selecciones nacionales. Tanto el combinado burkinés y el gabonés pasaron zona complicadas que incluyeron a equipos que iniciaron con la etiqueta de candidatos.

¿A qué hora juegan Burkina Faso vs. Gabón en la Copa Africana de Naciones?

México – 10:00 a.m.

Perú – 11:00 a.m.

Colombia – 11:00 a.m.

Ecuador – 11:00 a.m.

Venezuela – 12:00 p.m.

Bolivia – 12:00 p.m.

Argentina – 1:00 p.m.

Chile – 1:00 p.m.

Paraguay – 1:00 p.m.

Uruguay – 1:00 p.m.

Brasil – 1:00 p.m.

España – 5:00 p.m.

Burkina Faso estuvo contra el anfitrión Camerún y perdió 2-1 en el estreno. Pero, los dirigidos por Kamou Malo le ganaron 1-0 a Cabo Verde y empataron 1-1 ante Etiopía para avanzar. Mientras que Gabón se impuso a Comores (1-0) e igualó con Ghana (1-1) y Marruecos. (2-2).

¿Cómo ver Burkina Faso vs. Gabón en la Copa Africana de Naciones?

Star Plus es la señal habilitada para ver el partido de la Copa Africana de Naciones que presentará a Burkina Faso con la tranquilidad de asistir a la contienda sin problemas por lesión o suspensión. El delantero Abdoul Tapsoba es duda, por decisión técnica, para arrancar.

De su lado, Gabón se encomienda a la labor de Aaron Boupendza en la ofensiva del equipo. Jim Allevinah se perfila como el acompañante en ese sector del terreno. Como se recuerda, las ‘Panteras’ perdieron al referente Pierre-Emerick Aubameyang.

El jugador del Arsenal de la Premier League abandonó la escuadra nacional luego de detectar problemas cardíacos tras sufrir un contagio de coronavirus. El capitán volvió rápidamente a Inglaterra, donde ha sido sometido a diversos estudios médicos.

Burkina Faso vs. Gabón: alineaciones posibles

Burkina Faso: Koffi; E Tapsoba, Dayo, Yago, Kabore; Guira, Toure; Traore, Sanagre, Bayala; A Tapsoba.

Gabón: Amonome; Oyono, Manga, Palun, Sambissa; Poko, Kanga, Obiang; Bouanga; Allevinah, Boupendza.