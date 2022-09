El caso Byron Castillo está llegando al final de su segundo capítulo. Este 15 de septiembre se llevará a cabo la audiencia en la FIFA para analizar la apelación de Chile en torno a este caso. La ANFP mantiene su versión, en la que se indica que el defensor nació en Colombia y no en Ecuador.

Una serie de audios publicados por un diario inglés han levantado más atención al asunto ya que en ellos se estaría revelando que el mismo jugador admitió en algún momento que nació en Colombia. Chile pide que se le quiten los puntos a Ecuador de los partidos en los que estuvo Castillo, esto los llevaría a ellos a la Copa del Mundo.

A un día de la trascendental audiencia, Byron Castillo decidió romper su silencio y en diálogo con Telemundo Deportes, relató los duros momentos que vivió a través del surgimiento de esta polémica, la cual podría dejarlo sin participar en Qatar 2022.

“ La verdad pasé un momento de mi carrera duro. Ya el problema viene de años, no es de ahora. Los medios internacionales creen que es de ahora, pero eso estaba ya solucionado en Ecuador. Se hizo (la denuncia) por la parte de aquel país (Chile) y replicaron, lo que fue el caso prensa y se hizo noticia ”, señaló.

Castillo indicó que el acoso que sintió era tan grande que en un momento pensó en dejar el fútbol para siempre. No obstante, reconoce que también recibió apoyo de familiares, amigos y un gran sector de la hinchada ecuatoriana.

“ Llegó un momento en el que quise renunciar, ya no seguir. Llegaba a los estadios y me gritaban miles de cosas. Pero tuve mucha gente que me apoyó, que no haga caso. Más que todo fue de gente en redes y en estadios. Hubo un momento en el que exploté y dije ya no puedo”, añadió.

Abogado de Byron Castillo: Chile quiere ir al Mundial por la puerta de atrás

Para el abogado Andrés Holguín, la difusión de un audio en el que Castillo confirmaría que nació en Colombia, no debería alterar la decisión de la FIFA en torno al reclamo de Chile. Como se recuerda, en primera instancia, el ente rector desestimó pedido de la ANFP.

“En nada cambia este audio. Ese país (Chile) quiere entrar al mundial por la puerta de atrás. Byron Castillo iniciará una demanda por difamación contra la federación chilena”, sentenció.