Un 10 de junio inolvidable para Byron Castillo. Primero, la Comisión Disciplinaria de FIFA desestimó la denuncia de Chile contra él y Ecuador para ratificarse el pase al Mundial Qatar 2022. Luego, desde México, León lanzó un anuncio importante para el futbolista: reforzará al club de la Liga MX desde la siguiente temporada.

La directiva de la ‘Fiera’ esperó la resolución por parte del ente máximo del balompié en el planeta para informar sobre la incorporación del integrante de la ‘Tricolor’. Una vez que la institución que preside Gianni Infantino dio la buena nueva para los ecuatorianos, los ‘Esmeraldas’ procedieron a compartir un llamativo clip con el futbolista.

Aprovechando la nueva entrega de ‘Top Gun: Maverick’, cinta protagonizada por el actor Tom Cruise, León se inspiró en la película para hacer la presentación. De hecho, Byron Castillo aparece sobre un avión volando por los principales lugares de la ciudad ante la atenta mirada de algunos fanáticos.

Luego del tramo recorrido, la nave comandada por el defensor ecuatoriano arribó hacia el estadio de León. Tras realizar el aterrizaje, el zaguero se despojó del casco que llevó impreso “Byron” en la parte trasera. Luego, con un uniforme de aviador, el deportista hace su aparición como refuerzo de los aztecas.

“¡Confirmado! ¡Permiso para aterrizar! Top Fiera, Top Crack. ¡Bienvenido, Byron Castillo!”, indica la publicación de los ‘Panzas Verdes’ en sus cuentas oficiales. Enseguida, la entidad mexicana replicó en su perfil las mejores reacciones por parte de hinchas, periodistas y medios de comunicación locales.

En la víspera, el entrenador de León Renato Paiva se pronunció por el caso del ecuatoriano. “Me deja feliz que se resolvió el tema de Byron a su favor, lo conozco y me pone contento por él y Ecuador. En este momento no puedo confirmar ningún jugador, trabajamos en opciones, entiendo la presión externa pero no hay desesperación interna”, sostuvo.

El fallo de FIFA por la denuncia de Chile contra Byron Castillo y Ecuador

La Comisión Disciplinaria de la FIFA ha tomado una decisión sobre el posible incumplimiento de Byron David Castillo Segura de los criterios de convocatoria para participar con la selección nacional de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) en ocho partidos de clasificación, correspondientes a la fase preliminar de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™.

Tras analizar toda la documentación recibida de las partes, la Comisión Disciplinaria de la FIFA ha decidido cerrar el procedimiento disciplinario iniciado contra la FEF.

La decisión de la Comisión Disciplinaria de la FIFA se ha notificado hoy a las partes afectadas. De conformidad con el Código Disciplinario de la FIFA, las partes disponen de diez días para solicitar la decisión fundamentada, que, de ser solicitada se publicaría en legal.fifa.com. Esta decisión puede ser recurrida ante la Comisión de Apelación de la FIFA.