Tras varias semanas de incertidumbre, se espera que este viernes la FIFA comunique su decisión final sobre el caso que tiene como protagonista a Byron Castillo, acusado desde Chile de haber nacido en Colombia y no en Ecuador. En el país sureño, hay alta expectativa por el desenlace del tema, y es que mantienen la ilusión de llegar a Qatar 2022.

En medio de ello, Alexis Martín-Tamayo, conocido mundialmente como MisterChip, analizó la situación que compromete al futbolista que milita en el Barcelona SC. El español usó su canal de Twitch para pronunciarse y también compartió el video en Instagram.

“Si Byron ha falsificado o no la documentación, obviamente, es la parte clave de este asunto, pero entiendo que la Federación Ecuatoriana de Fútbol se ha cubierto muy bien. Porque desde el momento que en que la Federación es la primera que sospecha de la posible nacionalidad de Byron Castillo y es ella la que antes de alinear al jugador le pregunta a FIFA y FIFA le dice ‘estás aportando aquí una documentación de tu Gobierno, en la que me dices que este jugador es ecuatoriano, ¿qué quieres que te diga? Adelante. Que juegue’. Entonces, Ecuador dice ‘‘Ok’, tengo el ‘Ok’ de FIFA, que juegue’”, comenzó diciendo el español.

El especialista en datos deportivos agregó que no tendría sentido que el organismo que rige el fútbol en Ecuador haya tenido la intención de adulterar los documentos.

“Si la Federación Ecuatoriana tuviera algún interés de falsificar documentaciones o lo que sea o tuviera algún algún indicio de que esa documentación pudiera estar falsificada, solamente hubiera hecho dos cosas: una, no alinearlo; o alinearlo, pero desde luego, no hacer que salte la liebre. Y decir a FIFA, ‘oye, que tengo este problema. Me callo. Lo alineo y ya está’. Eso no tiene ningún sentido”, indicó.

Por último, MisterChip admitió que “si FIFA le ha dado el ‘Ok’ a la Federación Ecuatoriana, es muy difícil, yo diría que ahora mismo imposible, imposible que la FIFA sancione a Ecuador”.





