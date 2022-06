Acabada la tormenta tras la respuesta de la FIFA a la denuncia desde Chile, Byron Castillo vive días felices. Este jueves, el futbolista fue presentado oficialmente como refuerzo de León y señaló que el equipo mexicano le ayudará a mantener el nivel para ser parte de la selección de Ecuador que disputará el Mundial de Qatar.

“Depende cómo me vaya en el campo de juego. También quiero jugar el Mundial, tengo fe de lo que está pasando”, explicó ante los medios de comunicación.

Castillo, protagonista del caso por el que la Federación de Chile denunció a la de Ecuador ante la FIFA con el objetivo de ganar en los escritorios su entrada a la Copa del Mundo de Catar, reveló que le pidió a Ángel Mena, estrella del León, referencias sobre su nuevo equipo.

“Tengo un compañero en la selección, Ángel Mena, que me había hablado cosas lindas del León, el compañerismo que hay. Es un club grande en México y aquí cumplo mi sueño de salir de Ecuador”, añadió el veloz zaguero de 23 años.

Byron, de quien los chilenos aseguran que nació en Colombia y ha jugado con documentación irregular en la selección ecuatoriana, destacó en Barcelona por su capacidad para atacar sin descuidar su labor defensiva en la banda.

“Ha llegado el momento de la calma. En este tiempo he tenido mucha gente cercana a mí que me ha apoyado en todo, estoy positivo, he dejado atrás (la denuncia de Chile) y estoy en el presente”, comentó.

El ex lateral del Barcelona ecuatoriano agradeció al León por no retirarle el apoyo cuando fue señalado por Chile en un escándalo que llegó hasta los despachos de la FIFA.

¡HOLA BYRON! 👋🏼🇪🇨



Hoy es la primera práctica del lateral ecuatoriano con nuestro equipo.



Déjale tu mensaje de apoyo.#FieraIndomable 🦁 pic.twitter.com/f0ep0vBz4W — Club León 🇲🇽 (@clubleonfc) June 16, 2022

“A pesar de todo lo que pasaba el León siempre estuvo ahí. No podía defraudar a la gente que estuvo detrás de mí y con tantos problemas que tenía, gracias a Dios estoy acá”, manifestó.

Castillo consideró que le será fácil adaptarse a su nuevo conjunto porque será entrenado por un viejo conocido, el portugués Renato Paiva, extécnico de Independiente del Valle ecuatoriano.

“El profe ya estaba en el fútbol ecuatoriano, aunque en equipos diferentes, ha confiado en mi estilo de juego. Vengo a luchar, a ganar todo lo que se pueda y dejar el club en lo alto”, sentenció.

Con información de EFE.