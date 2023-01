La nueva camiseta de la selección peruana, diseñada por Adidas, fue estrenada este martes y el periodista Carlos Alberto Navarro, ha expresado su desagrado con el modelo que lucirá la ‘Blanquirroja’ pensando en las Eliminatorias 2026 y la Copa América 2024.

“ La camiseta la nueva piel, a mí no me gusta, está muy tirada para River Plate . No voy a decir que es un problema, porque para las grandes casas deportiva es una política. Ellos desarrollan una serie de diseños que ya los tiene agendados y simplemente cuando firma con un equipo toman una de esas camisetas que están en el archivo y dicen esta le cae ”, aseguró.

El popular ‘Tigrillo’ hizo memoria sobre un caso similar. “Recuerdan cuando Nike firmó con Alianza Lima y sacaron una camiseta azul alterna, parecía a una que aparecían en Europa, en un par de equipos más. Entonces, eso es lo que hacen, la ley del mínimo esfuerzo”, recordó.

Carlos Alberto Navarro comentó sobre la nueva camiseta de Perú (PBO Noticias)

Tigrillo: “Saquen la camiseta de manga larga”

Para el comunicador la firma debería marcar una distancia del diseño del cuadro millonario en Argentina. “ Esta es la camiseta de Perú, identificada más con River Plate que con Perú, por el filo rojo. Si hay algo que conoce el peruano es la camiseta de River Plate que juega Copa Libertadores de América ”, expresó.

“El peruano es muy sentimental que recuerda partidos memorable con esta camiseta como en 1981, la mejor selección que se juntó en el Perú que le metió un baile en el Centenario a Uruguay con Julio César Uribe, Cesar Cueto, ‘Patrulla’ Barbadillo, Oblitas y Velásquez”, señaló.

Finalmente, Carlos Alberto Navarro dio un parde conejos a la firma alemana sobre la nueva indumentaria. “Ojo a la gente de Adidas, Perú es manga larga, si quieres quedar bien, generar un vínculo sentimental con la afición peruana y el recuerdo, pongan la versión de manga larga y van a volar tus camisetas . Otra más, escucha, nada de triángulo, pon el ‘Trebol’ el peruano es hincha de Adidas”, concluyo el ‘Tigrillo’.