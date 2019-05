Selección: Elevado e inaccesible precio de camiseta de Perú espanta a hinchas ¡La más cara de la historia!

Selección peruana : La camiseta de la bicolor para la Copa América Brasil 2019 fue presentada a través de las redes sociales y horas después se puso a la venta a un precio elevado según los usuarios de las redes sociales.



Marathon estrenó el nuevo diseño de la camiseta de la selección peruana y se comenzó a comercializar en tiendas y vía internet. La sorpresa de los usuarios e hinchas fue el costo de la nueva 'piel' de la Blanquirroja. Un lujo prácticamente de S/. 300 soles (S/. 299.90 precio oficial)



Sí, la camiseta de la selección peruana es la más cara de la historia. El precio de la edición anterior fue de S/. 249 soles, con una versión alternativa a menor costo. Incluso, años atrás, la marca deportiva Umbro, en su momento, la ofertó a S/. 199 soles, siendo este el precio más elevado hasta ese entonces.



"Linda. Me gusta mucho pero ¿cómo que S/. 300 es mucho no?", citó un usuario en Twitter. ¿Cómo va estar más cara que la de Brasil? No es mala leche, pero Nike es una marca más cara que Maratohn", publicó otro tuitero.



Marathon ofrece la 'versión jugador' a S/. 299.90 soles. Pero también otra opción de venta denominada 'versión Estadio' a S/. 199.90 soles, con una tela y tecnología diferentes.

Selección peruana: Camiseta de la selección peruana (Video: FPF)

Esta es la nueva camiseta que lucirá la selección peruana en la Copa América

