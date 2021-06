Ver Canal 13 EN VIVO el partido Chile vs Paraguay ONLINE este jueves 24 de junio se enfrentan en el estadio Mané Garrincha de Brasilia por la fecha 4 de la Copa América 2021. La ‘Roja’ busca asegurar su pase a cuartos de final. Sigue todos los detalles del encuentro a continuación.

El equipo de Martín Lasarte viene de igualar 1-1 contra Uruguay, lo cual le ha permitido alcanzar los 5 puntos en el grupo A de la Copa América y así acariciar el pase a cuartos de final, el cual se le escaparía salvo una catástrofe.

“En el fútbol todos tenemos nuestras pautas, ideas y planteamientos. Paraguay propone un determinado juego que nos obliga. Y nosotros también haremos ciertas cosas para ponerles dificultad. En nuestro grupo no ha habido grandes goleadas, a excepción de Paraguay y Bolivia. No me parece que sea un grupo donde se pueda ver que un equipo es mucho más ofensivo que el resto hasta ahora”, señaló Lasarte.

Al frente llega la Paraguay de Eduardo Berizzo, que en su último encuentro cayó por 1-0 ante Argentina. Pese a ello, tienen chances de avanzar a la próxima etapa, aunque una victoria ante Chile le daría la confianza final de estar en cuartos de final de Copa América 2021.

Chile vs Paraguay: últimos resultados

Eliminatorias Rusisa 2018: Chile 0-3 Paraguay

Eliminatorias Rusia 2018: Paraguay 2-1 Chile

Amistoso 2015: Chile 3-2 Paraguay

Eliminatorias Brasil 2014: Paraguay 1-2 Chile

Eliminatorias Brasil 2014: Chile 2-0 Paraguay

Alineaciones probables del Chile vs Paraguay

Chile: Claudio Bravo; Mauricio Isla, Gary Medel, Francisco Sierralta, Eugenio Mena; Tomás Alarcón, Charles Aránguiz, Arturo Vidal: César Pinares, Eduardo Vargas y Ben Brereton Díaz.

Paraguay: Antony Silva; Gustavo Gómez, Junior Alonso, Héctor David Martínez; Alberto Espínola, Santiago Arzamendia; Mathías Villasanti, Ángel Cardozo Lucena, Miguel Almirón; Ángel Romero y Carlos González.

¿A qué hora juegan Chile vs Paraguay por Copa América?

5:00 p.m: Estados Unidos (Los Ángeles).

7:00 p.m: Perú, Colombia, Ecuador, México, Estados Unidos (Chicago).

8:00 p.m: Chile, Paraguay, Estados Unidos (Miami, Nueva Yok).

9:00 p.m : Argentina, Uruguay, Brasil.

¿Cómo ver Canal 13 EN VIVO el Chile vs Paraguay?

Aquí la lista de operadores que tienen la señal de Canal 13, canal oficial donde se transmitirá el Chile vs. Uruguay

DirecTV: Canal 152 (SD/HD) / Canal 1152 (HD)

Movistar TV: Canal 122 (SD) / Canal 813 (HD)

Claro TV: Canal 56 (SD) / Canal 556 (HD)

TuVes HD: Canal 58 (HD)

Entel TV HD: Canal 67 (HD)

Claro TV: Canal 56 (SD) / Canal 556 (HD)

TV RED: Canal 25 (Punta Arenas)

CMET: Canal 22

Coltrahue Digital: Canal 15 (SD)

Mundo Pacífico: Canal 17 (SD) / Canal 517 (HD)

Cable de la Costa: Canal 8 (SD) / Canal 213 (HD)

Fibra Norte: Canal 16 (HD) (Diego de Almagro)

Inet TVCanal 7 (Castro)

Pasos para ver Canal 13 EN VIVO por Internet gratis el Chile vs Paraguay

A continuación te traemos todos los pasos para que puedas ver el canal 13 gratis y vía online, para así seguir el Chile vs Paraguay por Copa América.

Accede a https://www.13.cl/

Crea una cuenta de usuario con tu correo electrónico e ingresa tu contraseña

La señal es gratuita y solo podrás tener accesos a la señal EN VIVO

También podrás acceder a la alternativa del canal exclusivamente en su edición online https://www.13.cl/now siguiendo estas recomendaciones:

Ingresa a https://www.13.cl/now

Crea una cuenta ingresando tu email y contraseña

Puedes registrarte desde cualquier parte del mundo