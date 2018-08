¿Canelo Álvarez ayudó al resurgimiento de la carrera de Luis Miguel?

Canelo Álvarez y el ídolo de la música latina Luis Miguel comparten una gran amistad. Mientras el boxeador fue uno de los deportistas mejor pagados en la segunda mitad del 2017 y la primera del 2018, el 'Sol de México' ha recuperado la popularidad pérdida gracias a su serie de Netflix.



Sin embargo antes del estreno de la exitosa serie, Luis Miguel no pasaba por su mejor momento económico. Por ello, ante la posibilidad que el Canelo Álvarez le haya brindado su apoyo económico al cantante, esto fue lo que respondió el retador al título mundial de peso mediano.



Canelo Álvarez participó en una entrevista con el periodista especializado Carlos 'El Zar del Boxeo' Aguilar, quien le preguntó sobre esta posibilidad. Ante ello el pelirrojo brindó una reveladora respuesta.



"Estabamos con unos amigos en Las Vegas, entre ellos se encontraba Luis Miguel, y se empezó a platicar de ayudarlo, pero la verdad yo no le entré. Ocurrió durante los días de la pelea con Chávez Jr. (6 de mayo del 2017, un año antes del estreno de la serie)", respondió Canelo Álvarez.



Según dijo el Canelo Álvarez a él no le gusta involucrarse en negocios con sus amigos, por eso desistió de invertir en la carrera de Luis Miguel.



Precisamente Canelo Álvarez compartió en sus redes sociales, una foto con Luis Miguel jugando al póker.



Hace unos meses, Luis Miguel le dedicó el tema 'No discutamos' al Canelo Álvarez durante una presentación que coincidió con el onomástico del boxeador de Jalisco.



Incluso el campeó mexicano Canelo Álvarez invitó al Sol de México Luis Miguel cantar el himno nacional de México en su primera pelea contra Gennady Golovkin, ocurrida en setiembre del 2017.