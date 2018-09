Canelo Álvarez y Gennady Golovkin participaron en divertido comercial de la cadena ESPN | FOTOS | VIDEO

Canelo Álvarez y Gennady Golovkin mantienen al rivalidad más importante de los últimos años en el mundo del boxeo. Por ello el combate que sostendrán el próximo 15 de setiembre ha concitado la atención general y aprovechando esta situación, la cadena internacional ESPN grabó un comercial con la participación de ambos púgiles.



En el comercial del programa Sports Center tanto Canelo Álvarez como Gennady Golovkin se encuentran en las oficinas de ESPN sentados frente a una computadora cada uno, pero vistiendo solo el short y los guantes de boxeadores.



Frente a ellos se puede a ver al líder de Golden Boy Boxing, Óscar de la Hoya, y al periodista Juan Eduardo Sánchez, quienes se preguntan si sería buena idea tener a Canelo Álvarez y Gennady Golovkin tan cerca.



De inmediato un horno microondas hace un sonido y tanto Canelo Álvarez como Gennady Golovkin se paran de sus asientos y se ponen frente a frente, como en un careo.



“Cuando escuché el microondas sentí que era el tañido de la campana y me dije: Aquí no hay nada más que hablar. Voy a salir a noquear a Gennady Golovkin”, manifestó Canelo Álvarez.



En tanto, Gennady Golovkin afirmó que después de golpear las teclas de las computadoras de ESPN ahora estará enfocado en golpear a Canelo Álvarez.



Al respecto, Andre Quadra, director senior, de marketing y promociones 'on air' de ESPN International, destacó la participación de Canelo Álvarez y Gennady Golovkin en este comercial.



Canelo Álvarez y Gennady Golovkin se enfrentarán el sábado 15 de setiembre en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.