Canelo Álvarez intensificó su preparación para el segundo combate contra Gennady Golovkin | FOTOS 

Canelo Álvarez comenzó el entrenamiento fuerte para el combate que sostendrá ante el campeón mundial Gennady Golovkin, el próximo 15 de setiembre en la Arena T-Mobile de Las Vegas, Nevada. El mexicano afirmó que la clave para quedarse con la victoria será tirar más golpes que en el combate anterior.



"La primera pelea nos dio la pauta para ganar este segundo combate. No tenemos que cambiar la estrategia; solo hay que agregar a lo que hicimos. Hay que tirar más golpes en cada asalto", afirmó el Canelo Álvarez.



Para el boxeador tapatío lanzar mayor cantidad de golpes será fundamental para que no quede ninguna duda de la victoria. "Estamos trabajando en la condición física. Eso es lo que nos faltaba en la primera pelea, tirar golpes constantemente en cada round", manifestó Canelo Álvarez.



Para Canelo Álvarez, Gennady Golovkin no hará muchos cambios respecto al combate anterior. "Tal vez trate de cambiar, pero cuando las cosas se pongan difícil, regresará al mismo estilo. Es el que ha usado por toda su vida y que jamás ha sustituido", manifestó el mexicano.



Canelo Álvarez también reconoció que Gennady Golovkin es uno de los peleadores más duros que ha enfrentado en su carrera, pero afirmó que estará preparado para este desafío.



El pelirrojo también consideró que se sintió bien en el primer combate. "Se suponía que él era el mejor, pero me sentí bien, su poder no es algo fuera de este mundo", expresó el Canelo Álvarez.



El combate Canelo Álvarez vs. Gennady Golovkin 2 se llevará a cabo el 12 de setiembre, en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada. El combate será transmitido para Latinoamérica a través de Space.