Canelo Álvarez no le dará la revancha a Gennady Golovkin y en su lugar enfrentará al británico Rocky Fielding 

Canelo Álvarez no tiene en mente una revancha con el noqueador kazajo Gennady Golovkin y en su lugar, prefirió enfrentar al británico Rocky Fielding el próximo 15 de diciembre en el Madison Square Garden, en busca del título mundial supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo.



Pese a que el equipo de Gennady Golovkin solicitó formalmente ante el Consejo Mundial de Boxeo la revancha, el organismo prefirió darle carta libre al Canelo Álvarez para que enfrente a otro peleador y no tener un combate mandatorio.



De esta manera Canelo Álvarez peleará contra Rocky Fielding actual campeón (interino) de los pesos supermedianos de la AMB y aunque es un monarca de dicho peso, no tiene las credenciales que Gennady Golovkin.

Trascendió que en la convención del CMB en Ucrania se negó la petición del equipo de Gennady Golovkin y le pidieron a su equipo que primero enfrente a otro oponente, que podría ser el campeón interino del organismo verde, el norteamericano Jermall Charlo.



El combate entre Canelo Álvarez y Rocky Fielding ya quedó pactado y fue anunciado por el propio noqueador mexicano en las redes sociales.



Con este combate, Canelo Álvarez buscará su tercer título mundial en una división diferente. El boxeador tapatío es actual campeón del peso mediano del CMB y la AMB, además, anteriormente fue el rey de los pesos super wélter de la OMB y el CMB.



El combate entre Canelo Álvarez y Rocky Fielding se llevará a cabo la noche del 15 de diciembre en 'la meca del boxeo', el Madison Square Garden, en un evento promovido por Golden Boy Boxing.