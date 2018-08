Canelo Álvarez molesto con Gennady Golovkin, pero afirma que se va a desquitar en combate de revancha

Canelo Álvarez continúa su preparación para enfrentar al campeón mundial de peso mediano Gennady Golovkin. Durante una entrevista a TV Azteca, el mexicano confesó estar molesto con su rival, pero afirmó que este 15 de setiembre se va a desquitar de él.



Al ser consultado si estaba molesto con Gennady Golovkin (por sus declaraciones) y por el entrenador de éste, Abel Sánchez, Canelo Álvarez no dudó en manifestar su enfado.



"Sí estoy molesto, pero soy un profesional. Eso me motiva mucho más, me motiva para entrenar más fuerte y llegar con muchas ganas el 15 de setiembre", manifestó Canelo Álvarez.



Agregó que por eso se desquitará de 'GGG' en este segundo combate entre ellos. "Al final es Gennady Golovkin quien va a subir al cuadrilátero y es con él con quien me voy a desquitar ahi arriba", afirmó Canelo Álvarez.



Sobre la estrategia que empleará para buscar la victoria ante Gennady Golovkyn, Canelo Álvarez manifestó que la experiencia del primer combate le ha dado las pautas para obtener la victoria el 15 de setiembre.



"Esa pelea me enseñó lo que tengo que hacer, hubo errores en los cuales me quitaba golpes o los esquivaba y no aproveché para contragolpearlo y eso hay que agregarlo a la estrategia", opinó Canelo Álvarez.



Agregó que ha esto tiene agregará una mayor frecuencia de golpes y 'tirar' más al cuerpo.



"También sentí que lo puedo noquear (a Gennady Golovkin), estoy trabajando para eso, trabajando de manera inteligente", respondió Canelo Álvarez a 'El Zar del Boxeo' Carlos Aguilar y Rodolfo Vega.



El encuentro entre Canelo Álvarez y Gennady Golovkin se llevará a cabo el sábado 15 de setiembre en la Arena T-Mobile de Las Vegas.



Recordemos que en el primer combate entre Canelo Álvarez y Gennady Golovkin terminó con un polémico empate con la siguientes tarjetas de los jueces ( 118-112, 113-115, 114-114).