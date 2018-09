Canelo Álvarez vs. Gennady Golovkin GGG 2: David Lemieux acaba a Spike O'Sullivan en solo un round | VIDEO

Los combates coestelares de la gran batalla Canelo Álvarez vs. Gennady Golovkin GGG 2 estuvieron llenas de emoción. En la pelea eliminatoria rumbo al título de peso mediano David Lemieux noqueó en el primer asalto al polémico púgil irlansés Spike O'Sullivan.



Así es, en solo un round David Lemieux terminó con las aspiraciones y se consolidad como futuro retador al ganador del encuentro Canelo Álvarez vs. Gennady Golovkin GGG 2.



Pese al cruce de palabra y las provocaciones de Spike O'Sullivan, David Lemieux no tuvo inconveniente alguno para acabar con el irlandés.

La velada de Canelo Álvarez vs. Gennady Golovkin GGG 2 no pudo comenzar de mejor manera. David Lemieux y Chocolatito González acabaron con sus rivales.



Y claro el plato fuerte de la jornada, el segundo encuentro entre Canelo Álvarez y Gennady Golovkin.