Canelo Alvarez vs Gennady Golovkin GGG 2: Noqueador mexicano afirma que el kasajo sintió miedo en la ceremonia de pesaje

Canelo Álvarez vs Gennady Golovkin GGG 2 es el combate del año. Por eso 'la guerra de declaraciones' comenzó hace algunas semanas y continuó en la ceremonia de pesaje, cuando el mexicano acusó a su rival de sentir miedo al estar parado frente a él, en el escenario de la arena T-Mobile.



Durante una entrevista a Bernardo Osuna de ESPN, C anelo Álvarez manifestó que Gennady Golovkin sintió miedo al verlo, luego de ir a encararlo durante la ceremonia de pesaje oficial.



"No paso nada cuando lo encaré. Eso es lo que me da coraje. Detrás de las cámaras dicen muchas cosas, pero cuando están en frente de uno ahí es cuando se le arrugan", manifestó Canelo Álvarez.

En ese momento el periodista preguntó que vi de Gennady Golovkin cuando lo empujó y Canelo Álvarez respondió 'Miedo, eso es lo que vi'.



Canelo Álvarez también contó que trabajo mucho en su velocidad y potencia para dar una gran pelea. "Le voy a dar algo especial al público", manifestó el mexicano.



Como recordamos, Canelo Álvarez se le fue encima a Gennady Golovkin durante la ceremonia pesaje, pero fue contenido por su equipo y los compañeros de 'GGG'.



Canelo Álvarez y Gennady Golovkin se enfrentarán esta noche en la arena T-Mobile de Las Vegas.