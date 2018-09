Canelo Álvarez vs Gennady Golovkin EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE desde Las Vegas, por el título unificado de peso mediano

Canelo Álvarez vs. Gennady Golovkin EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE. Canelo Álvarez buscará encumbrarse como en el boxeador número 1 de la actualidad, pero tendrá en el campeón unificado de peso mediano Gennady Golovkin, el escollo más duro en su carrera. La pelea será este sábado en Las Vegas, Nevada y desde ya promete ser el enfrentamiento del año.



Canelo Álvarez vs. Gennady Golovkin marca una nueva etapa en el mundo del boxeo. El combate definirá quien es la figura más importante del pugilismo de la actualidad en reemplazo de Floyd Mayweather Jr. y en Trome.pe te traeremos en VIVO todos los detalles.



La ceremonia de pesaje del combate Canelo Álvarez y Gennady Golovkin se llevó a cabo en la arena T-Mobile. Ambos rivales quedaron listos para este esperado enfrentamiento.

Este será el segundo combate entre Canelo Álvarez y Gennady Golovkin. El primero terminó en un controvertido empate que no terminó por convencer a nadie. Por eso se espera que esta vez tengamos un triunfo para cualquiera de los dos, incluso un nocaut.



Si tú quieres ver en qué canal y a que hora puedes ver el enfrentamiento entre Canelo Álvarez y Gennady Golovkin, entonces dale click aquí.



A su llegada a Las Vegas, tanto Canelo Álvarez como Gennady Golovkin despertaron gran expectativa. En este 'round cero', Canelo fue el ganador, ya que contó con el apoyo mayoritario del público mexicano.

Por la trascendencia y el interés que ha despertado Canelo Álvarez vs. Gennady Golovkin entre los fanáticos del boxeo en todo el mundo, este combate podría generar la millonaria suma de 150 millones de dólares.



Para evitar una nueva controversia en el resultado de Canelo Álvarez vs. Gennady Golovkin, la Comisión de Boxeo de Nevada a nombrado a dos jueces que no son del estado, además se ha rechazado la presencia del conocido árbitro Tony Weeks como juez. Para más detalles dale click aquí.



El enfrentamiento entre Canelo Álvarez y Gennady Golovkin se llevará a cabo a partir de las 10 de la noche del sábado desde la arena T-Mobile de Las Vegas y todos los detalles de la pelea los encontrarás en Trome.pe.