Canelo vs GGG 2 EN VIVO EN DIRECTO El mundo del boxeo se paralizará cuando Canelo Álvarez vs Gennady Golovkin, GGG, se enfrenten en el combate que definirá a la máxima estrella del mundo del pugilismo de la actualidad. Los canales que transmitirán la pelea entre Canelo vs Golovkin, GGG 2, serán Space para Latinoamérica; HBO PPV para Estados Unidos; Opensport para España y Europa; y Azteca y Televisa para México. Canelo buscará apagar las críticas en torno a su legitimidad como uno de los mejores boxeadores del momento, mientras que Golovkin, GGG 2, intentará derribar al azteca y dejar un legado impecable en su carrera. En disputa estarán los títulos de la AMB y el CMB de propiedad del europeo y la arena T-Mobile de Las Vegas será el escenario que dará a lugar al llamado 'Combate del Año'. Los fanáticos del boxeo en el mundo entero ya vibran de emoción por este segundo enfrentamiento entre Canelo vs Golovkin, GGG 2, y esperan que en esta ocasión llegue el nocaut o que alguno de los bese la lona.



Los ojos del mundo están puestos en el enfrentamiento entre Canelo Álvarez vs Gennady Golovkin , incluso ya es considerado el mayor evento deportivo del año, solo por detrás de Rusia 2018. Para nadie es un secreto que Canelo Álvarez es el boxeador que genera mayores ingresos en la actualidad y su mayor prueba de fuego será verlo ante el kasajo.



Ya en la ceremonia de pesaje, Canelo Álvarez provocó a Gennady Golovkin GGG , quien se mostró imperturbable. Ambos rivales dieron el peso y quedaron listos para este esperado enfrentamiento.

El primer combate entre Canelo Álvarez y Gennady Golovkin acabó en un controvertido empate que dejó decepcionados a los fanáticos y es que en el mundo del boxeo, todos esperan que llegue el nocaut.



Con la intención de evitar una nueva controversia en el resultado de Canelo Álvarez vs Gennady Golovkin, la Comisión de Boxeo de Nevada ha designado a dos jueces de otros estados y solo uno de Las Vegas.

El duelo entre Canelo Álvarez vs Gennady Golovkin, GGG 2, se llevará a cabo la noche del sábado, aproximadamente a las 9 de la noche (hora peruana). Dependiendo de en que canal te encuentres podrás ver la transmisión en Space, por PPV de HBO Boxing, TV Azteca y Canal 5 de Televisa, RPCTV o BT Sport.



Canelo Álvarez vs Gennady Golovkin, GGG 2 despertaron gran expectativa a su llegada a Las Vegas, demostrando porque son los deportistas más importantes de la actualidad.

En cuestión de números, se espera que el combate entre Canelo Álvarez vs Gennady Golovkin, GGG 2, generen la millonaria suma de 150 millones de dólares, ingresando así al selecto grupo de las peleas más lucrativas de la historias.



Para las casas de apuesta Gennady Golovkin, GGG 2, es el favorito, sin embargo no se puede descartar al Canelo Álvarez, que también tiene poder noqueador y una mejor técnica de boxeo.



La cartelera del Canelo Álvarez vs Gennady Golovkin estará lleno de figuras del boxeo como 'Chocolatito' González, Jaime Munguía y David Lemieux. Incluso la ceremonia de pesaje sirvió para la promoción del combate de MMA entre Chuck Liddell y Tito Ortiz.



