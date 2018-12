El duelo entre Canelo Álvarez y Rocky Fielding acapara la atención del mundo del boxeo. La leyenda del boxeo latinoamérica Roberto 'Mano de Piedra' Durán no fue ajeno a este combate y aseguró que el mejor boxeador de la actualidad es el Canelo Álvarez y que acabará con el inglés Fielding el sábado en el Madison Square Garden.



Al ser consultado por los reconocidos periodistas mexicanos sobre quién es el mejor boxeador del momento, 'Mano de Piedra' Durán afirmó con total seguridad, 'el Canelo Álvarez'.



"Ahorita el que está brillando es el Canelo Álvarez y le está dando fama a México, ahorita no veo a nadie más", manifestó convencido 'Mano de Piedra' Durán.



"Para mí lo importante es que el Canelo Álvarez no tiene miedo y cuando un boxeador no tiene miedo se dice 'este a mi no me gana y yo lo voy a noquear", manifestó 'Mano de Piedra' Durán.



Para el campeón panameño lo más importante del Canelo Álvarez, es que es un boxeador con coraje.



Sobre la pelea del sábado entre Canelo Álvarez y Rocky Fielding, Mano de Piedra Durand manifestó que vio pelear al inglés y se dijo 'ese no le gana al Canelo'.



Durán no se explica porque hay tantos mexicanos que quieren ver caer al Canelo Álvarez si es un hombre que le da prestigio y gloria a México.



Canelo Álvarez se enfrentará a Rocky Fielding este sábado en el Madison Square Garden de Nueva York en un combate con el título interino del peso supermediano en disputa.