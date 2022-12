Saúl Álvarez le tenía mucha fe a México en Qatar 2022. Tanto es así que ‘Canelo’ abrió la billetera para apostar que el equipo de Gerardo Martino iba a llegar a la final del Mundial. Sin embargo, tras los resultados del último miércoles, la selección se marchó en la ronda de grupos, pese a vencer a Arabia Saudita por 2-1.

En una conversación con la periodista Adela Micha, el boxeador dio detalles de la jugada que hizo pensando en las posibilidades de la ‘Tri’. “No aposté mucho porque todo puede pasar. Es un deporte y todo puede suceder, pero es lo que creo y pienso y es por lo que yo aposté. Ya veremos, dijo el ciego”, inició.

Acto seguido, ‘Canelo’ Álvarez reveló la cantidad que puso por el equipo nacional y, claramente, perdió. “Va a jugar la final, a lo mejor no la gana, pero va a jugar la final (...) Yo le aposté 10 mil dólares a que quedaban en segundo lugar y llegan a la final . Si los pierdo, los pierdo con gusto porque voy a mandarles buena vibra”, confesó.

Al cambio, el nacido en Guadalajara puso sobre la mesa unos 200 mil pesos mexicanos, una suma importante y no le resultó. Ese no es el único revés del pugilista: “Yo te invito una botella de Petrus si llegan a la final y tú me invitas una botella de Petrus si no llegan a la final”, añadió en la charla para La Saga Live, en YouTube, con Micha.

‘Canelo’ Álvarez y su polémica en Qatar 2022

El mexicano se indignó por una escena que circula en redes sociales en la que Lionel Messi supuestamente pateó la camiseta de los aztecas. Tras esa difusión, el tapatío lanzó una especia de amenaza al argentino por cometer una falta de respeto. Incluso, hubo cruces con varios jugadores como su compatriota Miguel Layún, Sergio Agüero o Cesc Fábregas.

Lo cierto es que, tras varios dimes y diretes, ‘Canelo’ Álvarez admitió que se excedió y emitió un breve comunicado en sus cuentas para disculparse. “Estos últimos días me dejé llevar por la pasión y el amor que siento por mi país e hice comentarios que estuvieron fuera de lugar, por lo que quiero disculparme con Messi y la gente de Argentina. Todos los días aprendemos algo nuevo y esta vez me tocó a mí”, señaló.