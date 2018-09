Canelo vs Golovkin GGG 2: Jaime Munguia fue un 'bombardero' ante Brandon Cook y retuvo su cinturón | VIDEO 

La cartelera Canelo vs. Golovkin GGG 2 no defraudó. En la pelea coestelar de la noche la estrella en ascenso de México, el campeón súper wélter de la OMB, Jaime Munguia acabó por nocaut al canadiense Brandon Cook, en el tercer round.



Jaime Munguia dominó el primer round y presionó contra las cuerdas a Brandon Cook, golpeándolo duramente al cuerpo. En el segundo episodio la situación no cambio.



La furia de Munguia fue desatada en el tercer round. Esta vez derribó a Cook con una serie de impactos al cuerpo. El canadiense logró ponerse de pie, pero fue fulminado de la misma manera.

Con este triunfo Jaime Munguia confirma que va por el buen camino, incluso ya es campeón mundial del peso súper wélter de la OMB.



En diversas entrevistas, Munguia confesó que le gustaría enfrentar al Canelo Álvarez, incluso pudo competir contra Gennady Golovkin a inicios de año, pero la comisión de Nueva York no se lo permitió.