Ver CaracolTV EN VIVO, Colombia vs Perú en directo se enfrentan este viernes 28 de enero por la jornada 15 de las Eliminatorias Qatar 2022, e un duelo trascendental en las aspiraciones de ambos por la lucha por un boleto mundialista. El choque va desde las 4 p.m. en el estadio Metropolitano de Barranquilla y te contamos todo sobre su transmisión.

Los ‘cafeteros’, dirigidos por Reinaldo Rueda, buscarán celebrar en casa y así olvidar el sinsabor del empate sin goles ante Paraguay. Colombia marcha quinta y está en posición de repechaje en las Eliminatorias Qatar 2022, aunque con el mismo puntaje que su rival de turno: 17 unidades.

“Vamos a enfrentar a Perú con una huella de trabajo de varios años, de un Mundial y que tiene jugadores importantes. La ausencia de jugadores como Advíncula o Trauco, son jugadores titulares, pero en el caso de López y Corzo han venido también jugando, incluso Loyola en los últimos amistosos. El partido tiene que ser inteligente, donde no podemos pensar que el punto débil de ellos sea los costados, debemos trabajarlo de la mejor forma en la parte ofensiva pero conscientes de que el rival tiene variantes y que su sistema lo puede cambiar también”, aseguró Rueda en conferencia de prensa.

Al frente llega la ‘Bicolor’, que viene de lograr una importante victoria sobre Venezuela en Caracas. El equipo de Ricardo Gareca registra 17 unidades y se ubica séptimo, ello a raíz de los resultados de esta jornada.

Colombia no escatimará nada y para ello Rueda apelará a un once plagado de estrellas. Si bien no cuenta con jugadores de la talla de Luis Fernando Muriel o Jefferson Lerma, sí tendrá a Luis Díaz, Radamel Falcao, James Rodríguez, David Ospina o Juan Guillermo Cuadrado, entre otros.

Por su parte, las bajas que tiene la selección peruana para este duelo ante Colombia son Miguel Trauco y Luis Advíncula por amarillas y también se anunció que Pedro Aquino fue desafectado por lesión. Sin embargo, el equipo de Gareca apostará por Gianluca Lapadula, André Castillo, Christian Cueva, Pedro Gallese, entre otros.

Alineaciones probables del Colombia vs Perú

XI Colombia: David Ospina; Stefan Medina o Daniel Muñoz, Yerry Mina, Dávinson Sánchez, Freddy Hinestroza o Johan Mojica; Mateus Uribe, Wílmar Barrios; James Rodríguez, Juan Cuadrado, Luis Díaz; Miguel Borja.

XI Perú: Pedro Gallese; Aldo Corzo, Carlos Zambrano, Alexander Callens, Marcos López; Renato Tapia, Sergio Peña, Yoshimar Yotún o Christofer Gonzáles; André Carrillo, Christian Cueva y Gianluca Lapadula.

¿A qué hora juegan Colombia vs Perú EN VIVO por Eliminatorias Qatar 2022?

Perú - 4:00 p.m.

Ecuador - 4:00 p.m.

Colombia - 4:00 p.m.

Bolivia - 5:00 p.m.

Venezuela - 5:00 p.m.

Brasil - 6:00 p.m.

Paraguay - 6:00 p.m.

Uruguay - 6:00 p.m.

Argentina - 6:00 p.m.

Chile: 6:00 p.m.

¿Qué canales transmiten el Colombia vs Perú EN VIVO por Eliminatorias Qatar 2022? - GUÍA TV

Colombia - Caracol TV

Perú - Movistar y América TV

Brasil - SporTV 2

Uruguay - VTV

Argentina - TyC Sports, TV Pública

Bolivia - Tigo Sports

Ecuador - ECDF YouTube

Paraguay - Tigo Sports

Chile - TNT Sports, Estadio TNT

Venezuela - TLT

¿Cómo ver Caracol TV EN VIVO el Colombia vs Perú por Eliminatorias?

Caracol TV es un canal de señal abierta y de acceso a todo el público en Colombia, ya sea por operadores de cable o usuarios de TDT (Televisión Digital Terrestre), en ambos casos la señal es HD. Para streaming se puede usar el servicio de Gol Caracol Tv (gol.caracoltv.com).

Caracol Play es una experiencia única para sus usuarios con suscripción o registro, donde podrás ver el Colombia vs Peru en directo por Eliminatorias Qatar 2022. Para sintonizarlo, podrás realizarlo por este medio.

TDT (14.1 HD – 14.2 HD2 – 14.4 Móvil)

DirecTV (132 SD/HD – 1132 HD)

Claro TV (106 SD – 109 HD – 1006 HD)

Movistar TV (105 HD – 156 SD – 816 HD – 166 y 301 E)

Tigo (201 HD – 7 SD – 5 SD – 30 SD)

HD Multiplay (10 HD – 4 HD – 42 HD)

Colcable (23 – 12/25 A – 12/25 A – 7 HD)

ETB (277 SD – 252 HD)

EMCALI (101)

¿Cómo descargar Caracol Play para seguir en vivo Colombia vs Perú por las Eliminatorias?

Para poder ver el canal exclusivo de Caracol TV, deberás descargar la aplicación a través de Google Play o App Store en tu celular. Una vez descargado, podrás ver el Colombia vs. Perú EN VIVO.

Últimos resultados del Colombia vs Perú

Copa América 2021: Colombia 3 - 2Perú

Copa América 2021 Colombia: 1 - 2 Perú

Eliminatorias Qatar 2022: Perú 0 - 3 Colombia

Eliminatorias Rusia 2018: Perú 1 - 1 Colombia

Eliminatorias Rusia 2018: Colombia 2 - 0 Perú

