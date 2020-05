Los memes en los tiempos del coronavirus tienen un rey y es el delos cargadores de ataúd africanos quienes se han hecho mundialmente conocidos por sus divertidos movimientos con un féretro sobre sus hombros. Los sepultureros de Ghana quienes invitan a ‘Quedarse en casa’ eligieron a cual de las estrellas más famosas del fútbol les gustaría llevar sobre sus hombros: Lionel Messi? Cristiano Ronaldo? no, Ronaldinho gaucho.

Los cargadores ghaneses ataviados con sus trajes negros, lentes oscuras y movimientos coordinados al compás de la pegadiza canción Astronomía, de Tony Igy, mientras rompen la solemnidad de llevar un ataúd sobre sus hombros, pero estos llevan una historia detrás.

Benjamin Aidoo em,e el fundador de la compañía Nana Otafrija Pallbearing & Waiting Services, reconoció que uno de los deseos al igual que el de sus compañeros de grupo y acompañar a su ultima morada a uno de los jugadores más fabulosos y que no es Lionel Messi o Cristiano Ronaldo. “Les deseo una larga vida a todos, por supuesto, pero si tuviera esa oportunidad, ¡soñaría con llevar a Ronaldinho a su último hogar!”, aseguró cargador fanático del Barcelona y Chelsea tras una nota con Foot Mercato.

“Ronaldinho es un jugador que siempre me ha impresionado. Sería un tributo del bailarín que soy para el bailarín del campo de juego”, dijo el ghanés y luego reveló su lista de candidatos “Luego nos guastaría

llevar a Maradona y finalmente a Lionel Messi”.

“Mi jugador favorito es Lionel Messi, me encanta. Me gusta su manera de jugar y los goles que marca. Además, no es egoísta, eso es muy importante. Me encanta el fútbol y me encanta jugar, es uno de mis hobbies. Soy aficionado del Barcelona, me gusta mucho, pero sobre todo soy fan de Messi, es un jugador enorme", había manifestado para la Cadena SER.